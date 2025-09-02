Haravgi gazetesinde yer alan habere göre DİSİ partisiyle ideolojik olarak özdeşleşmiş olduğunu söyleyen Hristodulidis, açıklamasının devamında DİSİ’yi, aralarında ne gibi farklılıklar olduğunu ifade etmeye çağırdı.

Hristodulidis’in bu açıklamayı dün akşam yayımlanan bir röportaj çerçevesinde yaptığını yazan gazete, Hristodulidis’in röportajda kendisine yöneltilen “Sayın Hristodulidis merkez-sağ bir hükümet olduğunuzu söylediniz, merkez-sağ bir parti olduğunu söyleyen DİSİ’nin ideolojik duruşundan sizi ayıran nedir?” sorusuna “Kesinlikle hiçbir şey. Bu sorununun DİSİ partisine sorulması gerekir” yanıtını verdiğini iletti.

Gazete, Hristodulidis’in konuyla ilgili soruya verdiği yanıtta bir kez daha, başında olduğu hükümetin DİSİ partisinden farklı olmadığını ve merkez-sağ ideolojik politikaları takip ettiğini söylediğini yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in başında olduğu hükümete neden katılmayıp desteklemediğini ve muhalefet yaptığını açıklaması için topu DİSİ liderliğine attığını da ekledi.