Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde Bayraktaroğlu’na, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü eşlik etti. Kabulde ayrıca Başbakanlık Müsteşarları Berhan Ongan ile Hüseyin Cahitoğlu ve Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Durali Güçlüsoy da hazır bulundu.