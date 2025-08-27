Haravgi’nin haberine göre, Hristodulidis, sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda, Rum yönetiminin stratejik hedefinin yurtdışında yaşayan ve çalışan Rumlarla sağlam ve dinamik bir köprü kurmak olduğunu belirtti.

Hristodulidis, Rum Çalışma Bakanlığı altında oluşturulan ve dün devreye sokulan mindsincyprus.com adresindeki yeni “Opportunities for Talent” isimli platformun, ülkeye geri dönmek isteyenlere mevcut çalışma yerleri, kayıt ve profillerine uygun fırsatlarla ilgili özel bilgi alma olanağı sağlayacağını kaydetti.