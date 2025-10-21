Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Slovenya’da geçekleştirilen MED9 zirvesi sonrasında, zirveye katılan ülke liderleri tarafından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, yeni “Akdeniz Anlaşması’nın”, Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığının öncelikleri arasında yer alacağın söylediğini yazdılar.

Habere göre Hristodulidis açıklamasında, Akdeniz bölgesinin güvenliğinin AB’yi, gerek enerji gerekse kaçak mülteci akınları bakımından doğrudan etkilediğini belirterek AB dönem başkanlığı süresince yeni “Akdeniz Anlaşması’nı” öncelikleri arasında tutacağını ifade etti.

Hristodulidis Gazze’deki duruma da değinerek, Gazze’ye en yakın AB ülkesi olarak her türlü yardımda bulunmaya hazır olduklarını da vurguladı.

- Kombos AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katıldı

Öte yandan gazete bir diğer haberinde ise, Gazze’deki durumun AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında da ele alındığını, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un ise konuya ilişkin açıklamasında, Gazze’de anlaşmaya varılmasında liderlik rolü üstlendiğini öne sürdüğü ABD Başkanı Donlad Trump’ı tebrik ettiğini yazdı.

Kombos, Gazze’ye yönelik insani yardım ve yeniden inşa çalışmalarına katkı koyma amacıyla dinamik bir plan sunduklarını iddia ederek AB’ye destek verme taahhütlerini yineledi.