Fileleftheros gazetesi, çalışmaların 2026 yılı başında başlamasının beklendiğini ve tamamlanmasıyla birlikte, yıllardır limanın altyapısında sorun çıkaran alüvyon birikiminin önüne geçileceğini, yerel balıkçılık faaliyetlerinin artacağını ve yeni turistik-inovatif perspektifler yaratacağını yazdı.

Balıkçı barınağının 1980 yılında inşa edildiğini ve zaman zaman müdahaleler yapılsa da alüvyonlar nedeniyle çeşitli sorunlar yaşandığını kaydeden gazete, yapılacak çalışmalar arasında yeni dalgakıran inşası, liman havzasının genişletilmesi, durgun suyun tahliyesi için boru inşası ve girişin her iki tarafına erişim yolları oluşturulmasının bulunduğunu belirtti.