Fileleftheros gazetesine göre, Ukrayna’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Sergii Nizhynskyi, göreve gelmesinin 100. günü nedeniyle düzenlediği basın toplantısında, Güney Kıbrıs ile Ukrayna arasında, özellikle tedarik zinciri, posta iletişimi, güvenlik, tarım ve savaşlardan etkilenen Ukraynalı çocukların rehabilitasyonu alanlarında, güçlü bağların bulunduğunu ifade etti.

Güney Kıbrıs’ta ikamet eden Ukraynalıların olumlu rolünden söz eden Nizhynskyi, Ukraynalıların, yerel topluma aktif şekilde entegre olduğunu söyledi.

Nizhynskyi, Güney Kıbrıs'ta ikamet eden Ukraynalıların, Yunan dilini öğrendiklerini, çalıştıklarını, iş yeri açtıklarını ve vergi ödeyerek Rum ekonomisine katkıda bulunduklarını belirtti.

Rum Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine atıfta bulunarak, Güney Kıbrıs'ta geçici koruma statüsüne sahip 24 bin Ukraynalının bulunduğunu belirten Nizhynskyi, Güney Kıbrıs’ta ikamet eden toplam Ukraynalı sayısının ise 33 bin olduğunu söyledi.

Gazete haberinde, Nizhynksyi’nin, resmi olarak görevine 12 Eylül’de başladığını da anımsattı.