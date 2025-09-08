Fileleftheros gazetesi, “Fikirler Hazırladı ve Holguin’i Bekliyor – Hristodulidis: Kıbrıs Sorununun Nasıl İlerleyebileceğine Dair Fikirler” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununa ilişkin fikirler hazırladığını söylediğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’le görüşmeye de hazır olduğunu ifade etti.

“Nasıl ilerleyeceğimize dair belirli bazı fikirlerimiz var” ifadesini kullanan Hristodulidis; Holguin’in “BM Genel Kurulu öncesi gerçekleştireceği ziyaret, BM Genel Sekreterinin, uzlaşmış olduklarımız konusunda ve müzakerelerin yeniden başlaması hedefine yönelik siyasi iradesini ortaya koymaktadır” şeklinde konuştu.

Gazete ayrıca, Holguin’in bu hafta adaya geleceğini, 12 Eylül’de Hristodulidis ve 15 Eylül’de ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüşeceğini aktardı.

- KKTC’de tutuklu Kıbrıslı Rumlar konusunda ABD nezdinde girişim

Gazete, Hristodulidis’in dünkü açıklamasında, KKTC’de tutuklu bulunan 5 Kıbrıslı Rum konusuna da değindiğini ve bu konuda ABD nezdinde girişim gerçekleştirdiğini söylediğini yazdı.

Hristodulidis, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset’in Kıbrıs’a gerçekleştireceği ziyarete de değinerek, bunu "önemli bir ziyaret" olarak değerlendirdi.

Hristodulidis, 5 Kıbrıslı Rum’un tutuklu kalmalarının “Türkiye tarafından yapılan bir eylem olduğu” iddiasını belirtirken Berset’in ziyaretinin bu olayla doğrudan ilişkili olduğunu da savundu.

Gazete, “5 Kıbrıslı Rum’un tutuklu bulunması konusunda ABD’ye mesaj gönderildi mi?” sorusuna ise Hristodulidis’in olumlu yanıt verdiğini ve “Amerikalı Senatörlerden de duyduğunuz üzere, çeşitli mercilere mesajlar gönderildi ve bu çabaların sonuç getirmesini umuyoruz” yanıtını verdiğini aktardı.

Hristodulidis, söz konusu Kıbrıslı Rumların tutuklanmalarının sorumlusunun Türkiye olduğunu iddia ederek “görüşmelerimiz ve girişimlerimiz Türkiye’ye yönelik gerçekleşiyor” şeklinde konuştu.

Öte yandan Rum Hükümeti Sözcü Vekili Yannis Andoniu, Hristodulidis’in New York’taki üçlü zirveye, "Holguin’in görevini kolaylaştıracak samimi iradeyle katılacağını" söyledi.

Andoniu dün bir etkinlikte yaptığı konuşmada, bilindik Rum tezlerini yinelerken “Kıbrıs Cumhuriyeti’ni, işgal askerlerinin olmadığı çağdaş bir Avrupa ülkesine dönüştürecek bir çözüm için çalıştıkları” iddiasında da bulundu.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Kıbrıs Sorunu İçin Hazır Olduğunu Açıklıyor – Nikos Hristodulidis’in Masaya Koyacağı Yeni Fikirleri Var”.

Politis: “5 Kıbrıslı Rum’un Serbest Bırakılması İçin ABD’nin Müdahilliği”.

Haravgi: “Başkan Hristodulidis Holguin’le Görüşmeye Hazır”.