Haravgi gazetesinin haberine göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) doğal gaz arama-çıkarma faaliyetleri yürüten Chevron şirketinin yeni başkanı Javier La Rosa’yla bir araya geldi.

Gazetenin haberine göre, Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Hristodulidis-Rosa görüşmesinde, enerji planlamaları ve takvimlerin ele alındığını ifade etti.

Hristodulidis’in Chevron’un yeni başkanı Rosa’yla ilk kez bir araya geldiğini ifade eden Letimbiotis, Hristodulidis’in görüşmede, Güney Kıbrıs’ın yakın işbirliği yapma arzusunu dile getirdiğini ve takvimlere sıkı şekilde uyulmasının önemini vurguladığını belirtti.

Mısır’a boru döşenmesi için deniz altı yapılar konusunda deniz aşırı jeoteknik ve jeopolitik araştırmaların ise Haziran ayında başladığını ifade eden Letimbiotis, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki doğal zenginlikleri en kısa sürede kullanmayı hedeflediklerini vurguladı.

Letimbiotis, Chevron gibi bir şirketin sözde Güney Kıbrıs MEB’inde yıllardır faaliyette olmasının ise Güney Kıbrıs’ın enerji perspektiflerine duyulan güçlü güvenin bir göstergesi ve her yöne verilen güçlü bir mesaj olduğu iddiasında bulundu.