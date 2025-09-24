Gençlik Meclisi’nden yapılan açıklamada, hiçbir adayın, siyasi partinin veya görüşün yanında ya da karşısında yer alınmayacağı, amaçlarının yalnızca gençliğin demokratik katılımını güçlendirmek olduğu ifade edildi.

Seçimlere katılımın bireysel bir hak olmasının yanı sıra demokratik meşruiyetin de en temel dayanağı olduğuna işaret edilen açıklamada, Cumhurbaşkanı adaylarının gençlerin öncelikli sorunlarına yönelik projelerini kamuoyuyla paylaşmaları, Gençlik Meclisi’ne doğrudan hitap etmeleri ve “Gençlik İçin Cumhurbaşkanlığı Protokolü”nü imzalamaları talep edildi.

Gençlik Meclisi’nin 23 Eylül tarihli toplantısında alınan kararda, farklı siyasi görüşlere sahip gençlerin ortak demokratik hedefler doğrultusunda bir araya gelmelerinin teşvik edileceği; yürütülecek çalışmaların herhangi bir adaya veya partiye özel destek içermeyeceği ve tarafsızlık ilkesine bağlı kalınacağı belirtildi.

Kararlarda ayrıca, Cumhurbaşkanı adaylarından gençlerin öncelikli sorunlarına ilişkin somut projeleri ile vizyonlarını açıklamaları talep edilirken, Kıbrıs Türk gençliğini temsilen Gençlik Meclisi’ne doğrudan hitap etmeleri çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, alınan kararın gençliğin siyasi çoğulculuğa ve demokratik katılıma olan inancını yansıtarak oy birliğiyle kabul edildiği kaydedildi.