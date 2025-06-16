Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin’in temmuz ayı başında Brüksel’de olacağını söyledi.

Güney'de yayımlanan Alithia gazetesinde yer alan habere göre, önceki gün DİPA kongresine gelişinde yaptığı açıklamada hedefin Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması için New York’ta yapılacak çok taraflı toplantı ışığında olumlu gelişmeler ortaya çıkması olduğunu dile getiren Hristodulidis, gazetecilerin BM Genel Sekreteri Guterres’le Fransa’nın Nice kentinde kısa süre önce yaptıkları görüşmeyle ilgili sorusunu da yanıtladı.

BM Genel Sekreterinden Holguin ile Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasında ne görüşüldüğünü dinlediğini dile getiren Hristodulidis, sözlerinin devamında Holguin’le temas içinde olduklarını ve temmuz ayı başında Holguin’in Brüksel’de bulunacağını dile getirdi.

Bunun önemli bir ziyaret olduğunu ve burada yapılacak görüşmelerin de önemli olduğunu dile getiren Hristodulidis, Holguin’in Kıbrıs’a ne zaman geleceğine dair bir soruya karşılık ise, Holguin’in Brüksel’deki temaslarının ardından ve New York toplantısı öncesinde Kıbrıs’a geleceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Türk ordusuyla ilgili sözlerini de yorumlaması istenen Hristodulidis, kısa bir süre önce KKTC’deki seçim kampanyası ışığında Tatar ve Kıbrıs Türk toplumunun diğer yetkililerinden seçim öncesi amaçları için bir çatışma ortamı yaratmaya çalışacak açıklamalar duyacaklarını söylediğini dile getirdi.

Hristodulidis, bunlara müdahil olmadığını ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın söylediği hiçbir şey hakkında yorum yapmayacağını ifade etti.