Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aile ve Sosyal Politikadan Sorumlu Bakanlar ve Kurum Başkanlarının 2. Toplantısı’na katılmak için gittiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de temaslarda bulundu.

Azerbaycanlı mevkidaşı Anar Aliyev ile görüşen Gardiyanoğlu, iki ülke arasında sosyal güvenlik sistemleri, istihdam politikaları, iş gücü piyasaları ve çalışma hayatı ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.