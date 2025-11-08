Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, eğitimdeki enflasyonun yüzde 55’e ulaştığını, eğitimdeki sorunların büyük olduğunu savundu.

Bazı okullarda sınıf mevcutlarının 35’e çıktığını kaydeden Maviş, “rehber öğretmen ve özel eğitim öğretmeni eksikliğinin ciddi boyuta ulaştığını, akran zorbalığına uğrayan, davranış problemi gösteren, Türkçe bilmeyen, özel gereksinimli veya istismara ya da ihmale uğramış çocukların aynı sınıfta olduğunu” belirtti. Maviş okullardaki psikolojik destek birimlerinin güçlendirilmesi gerektiğine de dikkat çekti.

Maviş, yazılı açıklamasında, Şehit Yalçın, Dörtyol ve Necati Taşkın ilkokullarındaki inşaatın tamamlandığını ancak bugün itibarıyla ülkede yaklaşık 260 konteyner sınıf olduğunu, oranı yüzde 21’ine denk gelen konteyner sınıfların yarısında bile teknolojik donanım bulunmadığını söyledi.

Hükümetin seçim öncesinde “sürpriz şekilde” 40 geçici öğretmeni göreve başlattığını ileri süren Maviş, “Yeni bir seçim dönemini beklemeden bu atamaların yapılması gerekiyor” dedi.

Okulların kalabalıklaştığını, bazı okullarda sınıf mevcutlarının 35’e kadar çıktığını da söyleyen Maviş, bu durumun eğitimin kalitesini doğrudan etkilediğini ifade etti; öğretmenlerin bu kalabalıkta öğrencisiyle göz teması bile kuramadığını söyledi.

Artan şiddet eğilimi ve davranış bozukluklarına karşı okullarda psikolojik destek birimlerinin güçlendirilmesi gerektiğini de söyleyen Maviş, psikolojik danışmanlık servislerinin okullara yerleştirilmesiyle sorunları minimize edilebileceğini belirtti.

Ekonomik sıkıntıların özel okulları birçok aile için erişilemez hale getirdiğini de kaydeden Maviş, kamusal okullardaki yükün giderek arttığını söyledi.

Maviş, Eğitim Bakanlığı’nın öğretmen atamalarında adaletsizlik yaptığını da iddia ederek, 190 rehber öğretmen adayının girdiği sınavdan sadece 1 kişinin, 63 özel eğitimciden yine sadece 10 kişinin başarılı sayıldığını ifade etti. Maviş, “Gençlerimizin emekleri, hayalleri çöpe atıldı” ifadelerini kullandı.