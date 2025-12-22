21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla Şehitler Anıtı önünde tören düzenlendi.

KTBK Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, anıt özel defterine şunları kaydetti:

Aziz Şehitlerimiz,

Tarihte eşine az rastlanan bir zulüm ve haksızlığa uğramış Kıbrıs Türk Halkı’nı bayrak ve özgürlük uğruna canından aziz bildiği vatan için ölümüne koşan sizler, makamların en yücesi şahitlik mertebesine ulaştınız.

Kıbrıs Türk Halkı; bugünkü hür ve demokratik ortamda yaşamasını borçlu olduğu sizleri ve gösterdiğiniz kahramanlıkları asla unutmayacaktır. Aziz hatıranızı sonsuza dek yüreklerinde yaşatacak, onurlu ve kararlı duruşunuz, cesaret ve ferasetiniz yeni nesillere her zaman rehber olacaktır.

Büyük Türk Milleti ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri mensubu olarak bizler; her türlü yıkıcı girişime karşı dimdik ayakta olacak ve hiçbir oldubittiye asla müsaade etmeyeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni canlarını feda ederek bize emanet eden aziz şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle, hayatta olan gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, değerli hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhlarınız Şad olsun”