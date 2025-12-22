Kıbrıs'ta, terör örgütü EOKA militanlarınca 21 Aralık 1963'te Kıbrıs Türklerine yönelik başlatılan ve tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen katliamın 62. yılındayız.

İki toplumun ortaklığında kurulan "Kıbrıs Cumhuriyeti"nden Türkleri şiddet yoluyla tasfiye etmeyi hedefleyen Akritas Planı'nı uygulamaya koyan EOKA'cı Rum çeteleri, 20 Aralık 1963'ü 21 Aralık'a bağlayan gece, Lefkoşa'da saldırıya geçerek onlarca Kıbrıs Türkü'nü şehit etmişti.

Kıbrıs Türk halkının yakın tarihinde derin izler bırakan 21 Aralık 1963, “Kanlı Noel” olarak anılan saldırıların başladığı ve ortak Kıbrıs Cumhuriyeti düzeninin fiilen sona erdiği tarih olarak kayıtlara geçti.

21 Aralık gecesi Lefkoşa’da yaşanan bir olayla başlayan süreç, kısa sürede adanın geneline yayılan organize ve silahlı saldırılara dönüştü. Rum polis ve milis güçlerinin Kıbrıslı Türklere yönelik saldırıları, 1960’ta kurulan iki toplumlu Kıbrıs Cumhuriyeti’nin işleyişini durma noktasına getirdi.

Olaylar sırasında kadın, çocuk ve yaşlıların da aralarında bulunduğu çok sayıda Kıbrıslı Türk yaşamını yitirdi. Türk mahalleleri hedef alınırken, yüzlerce aile evlerini terk etmek zorunda kaldı. Kıbrıslı Türkler, güvenlik gerekçesiyle dar bölgelerde ve savunma hatları içinde yaşamaya mecbur bırakıldı.

21 Aralık sürecinin en acı sembollerinden biri ise, Lefkoşa Kumsal bölgesinde yaşanan ve Doktor Binbaşı Nihat İlhan’ın eşi ile üç çocuğunun katledildiği saldırı oldu. Bu olay, Kıbrıs Türk toplumunun hafızasında silinmez bir travma olarak yer aldı.

1963’te başlayan bu dönem, Kıbrıs Türk halkı açısından kuşatma, ambargo ve direniş yıllarının başlangıcı oldu. 1974’e kadar süren süreçte Kıbrıslı Türkler, can güvenliği ve siyasal eşitlik mücadelesini zor koşullar altında sürdürdü.

Her yıl 21 Aralık’ta, hayatını kaybedenler saygı ve rahmetle anılırken, bu tarih Kıbrıs Türk halkı için yalnızca bir acı günü değil, aynı zamanda var olma iradesinin ve direnişin sembolü olarak hafızalardaki yerini koruyor.

21-25 Aralık Millî Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla Lefkoşa Şehitler Abidesi önünde dün anma töreni düzenlendi.

Tören saat 09.30'da protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu, saygı atışıyla devam eden törende, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Tören, Anıt Özel Defteri’nin imzalanmasıyla sona erdi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman anıt özel defterine şunları yazdı:

“Aziz Şehitlerimiz,

Kıbrıs Türk halkının varlığını ve onurunu korumak için verdiği haklı mücadelenin en ağır bedelini ödeyerek bu topraklara adınızı yazdırdınız.

Biz bu kadar mücadeleyi, bu kadar fedakarlığı, bu kadar şehidi, belirsizliğe mahkum bir gelecek için vermedik. Verilen bu büyük mücadele; güvenli ve eşit bir yaşamı hak etmektedir.

Sizlerin ve gazilerimizin fedekarlığıyla bugün ayakta duran bu halkın, çocuklarına mutlu ve huzurlu yarınlar bırakmak gibi ağır bir sorumluluğu vardır. Hem çocuklarımıza hem de bu mücadeleyi veren şehitlerimize ve gazilerimize, daha adil, daha güvenli ve daha insanca bir gelecek borcumuz vardır.

Amacımız, bu topraklarda bir daha acıların yaşanmaması, hiçbir çocuğun geleceksiz kalmamasıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyor,

Sizleri rahmet, minnet ve sonsuz şükranla anıyorum.

Ruhunuz Şad olsun."