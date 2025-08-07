Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Sağlık Şubesi, temmuz ayında denetlediği 48 iş yerinden üçüne toplam 130 bin 407 TL ceza keserken, bazı ürünlere de el koydu.

Belediyeden verilen bilgiye göre, gıda üretilen alanlardaki hijyen kontrolleri, çalışan personelin kişisel hijyeni, üretim faaliyetlerinin gıda güvenliğine uygunluğunun kontrol ve izlenmesini kapsayan temmuz ayı denetimlerinde 48 iş yeri denetlendi, 3 işletmeye daha önce yapılan uyarıları dikkate almadıkları gerekçesiyle toplam 130 bin 407 TL ceza kesildi.

Sağlık Şubesi, market, restoran, gıda imalathanesi, temizlik ve gıda deposu, berber, kuaför ve güzellik merkezi, kasap, mezbaha gibi iş yerlerini denetledi.

Denetimlerde tarihi geçmiş gıda ürünü, satışa uygun olmayan kozmetik ve harici kullanılan ürünler olmak üzere toplam 112 parça ürün, 29 kilogram et/tavuk ürünü ile 2 ekipman müsadere edildi.