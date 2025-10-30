İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde yürütülen ülke genelindeki eş zamanlı denetimler bugün de devam etti.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre denetimlerde, 2016 ve 2019 yılından beridir ülkede izinsiz şekilde ikamet eden kişiler tespit edildi.

Göç Yönetim Merkezi tarafından yürütülen çalışmalar, bölge polis genel müdürlükleri ve kaymakamlıkların katkılarıyla yapılıyor.

Bakanlık, ülke genelinde yasal statüsü bulunmayan kişilerin tespiti ve sınır dışı işlemlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.