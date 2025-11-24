Okuldan verilen bilgiye göre yarışmada, Yılın En İyi Lisesi unvanı, Restoran Ana Yemek Tabağı, Restoran Balık Tabağı, Restoran Makarna Tabağı, Restoran Tatlı Tabağı, Pizza kategorilerinde 10 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamlayarak KKTC’ye toplam 15 madalya ile dönme başarısı gösterdi.

21-23 Kasım tarih düzenlenen 6. Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması – Gastro Antalya’da, bu yıl 25’ten fazla ülkeden 4 bini aşkın katılımcı yarıştı.

Organizasyonda gastronomi öğrencileri ve profesyonel şefler çeşitli kategorilerde hünerlerini sergiledi.

Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden katılan Haydarpaşa Ticaret Lisesi, 11 öğrencisiyle hem bireysel, hem de takım kategorilerinde elde ettikleri derecelerle dikkat çekti.