Lefkoşa ve Gönyeli’de Cürümleri Önleme Şubesi ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda Durmuş Özder Gökay ve Mustafa Behattin, uyuşturucu ve silah bulundurmakla suçlanarak dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, 9 Ağustos 2025’te Lefkoşa’da park halindeki RY 628 plakalı araç kontrol edilmek istendiğinde zanlıların kaçtığını, kısa süre sonra Gönyeli’de yakalandıklarını aktardı. Araçta yapılan aramada 54 bin TL, 4 bin 170 Euro, 1.950 Sterlin ve 201 Amerikan Doları ile yaklaşık 0,5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

10 Ağustos’ta yapılan ikamet aramalarında Behattin’in evinde, yatağın altında 2 adet tabanca ve 5 canlı mermi, dolapta yaklaşık 112 gram uyuşturucu madde, hassas terazi bulundu. Gökay’ın evinde ise hassas terazi, madde kalıntılı kaşıklar ve pipo ele geçirildi.

Polis, zanlıların gönüllü ifadelerinde, uyuşturucuları bir kişinin yönlendirmesiyle Güney Kıbrıs’tan 560 gram olarak ithal ettiklerini ve bir kısmını farklı noktalara bırakarak sattıklarını itiraf ettiklerini açıkladı. Ayrıca, silahları da güneyden temin ettiklerini söylediler. Cep telefonları incelendiğinde, zanlıların silahlarla havaya ateş ederken çekilmiş videoları tespit edildi. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor; aranan emareler ve şahıslar bulunuyor.

Zanlıların avukatı, müvekkillerinin doktor kontrolünden geçirilmesini talep ederken, hücre koşullarının insani olmadığını belirtti. Mahkeme, zanlıların 4 gün daha tutuklu kalmasına, doktor kontrolünden geçirilmelerine ve hücrelerdeki koşulların düzeltilmesine karar verdi.