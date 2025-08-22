KKTC Havalimanı’nda 21 Ağustos 2025 tarihinde yaşanan olayda, Türkiye’den gelen turist Emre Çamlar, alkol tesiri altında olduğu sırada polise ve güvenlik görevlilerine saldırdı. Polis memuru Abdülkerim Yaşar, zanlının sabah 05:00 civarında giden yolcu bölümündeki 106 numaralı çıkış kapısında, arkadaşının adına kiralanmış aracın anahtarını teslim etmediği için polise boğazını sıkarak saldırdığını anlattı.

Yaşar, zanlının görevli polisin müdahalesine rağmen ellerini ve kollarını sallayarak uygunsuz davranışlarda bulunduğunu ve yüksek sesle “Burayı benim babam kurtardı, ben gazi çocuğuyum, kimse beni uçaktan indiremez” dediğini söyledi. Ayrıca zanlının güvenlik görevlisine omuz darbesi uyguladığı ve yolcu hizmetlerinde görevliyi darp ettiği ifade edildi.

Soruşturma kapsamında aracın kazalı olduğu tespit edilirken, aracın güzergâhındaki güvenlik kameralarının incelenmesi ve olaya tanık olan kişilerin ifadelerinin alınması gerektiği belirtildi. Polis, zanlının ülkeye 7 günlük tatil amacıyla geldiğini ve soruşturmanın devam ettiğini belirterek mahkemeden bir gün ek süre talep etti.

Mahkeme, yargıç Şevket Gazi’nin kararıyla zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına hükmetti.