Ercan Havalimanı’nda uçakların hareket alanlarında bulunabilecek ve uçuş emniyetini olumsuz etkileyebilecek “Yabancı Madde Döküntüleri” (FOD) için farkındalık yürüyüşü yapıldı.

T&T Havalimanı İşletmeciliği tarafından organize edilen “Yabancı Madde Döküntüsü” (FOD) farkındalık yürüyüşüne, T&T Havalimanı İşletmeciliği, Sivil Havacılık, İstanbul Handling, Türk Hava Yolları, Pegasus Hava Yolları ve Kıbrıs Türk Petrollerinin ekipleri katıldı.

Verilen bilgiye göre, havalimanı uçak hareket alanı (Pist, Apron ve Taksiyolu) üzerinde bulunabilecek, “Yabancı Madde Döküntüsü” (FOD- foreign object damage) olarak tanımlanan; lastik parçası, taş, kum, pet şişeler, kağıtlar, meşrubat kutuları, gazete/dergi parçaları, bez/kumaş/kauçuk parçalar, poşet vb. yabancı maddeler uçuş emniyetini olumsuz etkileyebiliyor.

Söz konusu maddelerin ortaya çıkartabileceği olumsuz etkilerin ortadan kaldırılabilmesi için havalimanı personeli tarafından, uçak hareket alanı düzenli aralıklarla kontrol edilerek temizleniyor.

FOD yürüyüşü sonrasında yapılan çekilişte, kazanan kişiye Türk Hava Yolları’nın Ercan Havalimanı İstasyon Şefi Mustafa Taluğ tarafından THY maket uçağı takdim edildi.