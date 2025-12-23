Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, Ulukışla yolunda geçtiğimiz Perşembe günü trafik kazasında hayatını kaybeden 21 yaşındaki Gizem Gümüşsoy ile ilgili ''Gizem‘in aracının hava yastıkları neden açılmadı? var mıydı? aktif miydi? tadilat gördü mü?'' ifadelerini kullandı. Yarkıner ayrıca, Ünal Üstel'in Başbakanlığı döneminde trafikte toplam 145 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Ayer Yarkıner, artan trafik kazaları ve can kayıpları nedeniyle KKTC Meclisi’ne hitaben sert ifadeler içeren bir açıklama yaptı.

Ayer Yarkıner’ın mektubu şöyle:

“Ülke Trafikte Kan Gölüne Döndü”

“KKTC MECLİSİ,

Bu mektubu, ülkede her geçen gün artan trafik can kayıpları karşısında artık taşınamaz hâle gelen bir sorumluluk ve dayanılamayacak öfke ile kaleme alıyoruz. Ülke hükümetin kifayetsizliği ile kan gölüne döndü.”

“1. Sayın Dursun Oğuz Başınız Sağolsun, sizin ve ailenizin acısını yüreğimizin en derininde dibinde yaşıyoruz; Bakanlığınız Trafik Komisyonu’nun doğal ve asli üyelerindendir. Ne var ki, Ünal Üstel Hükümeti döneminde rantçı, şaibeli ithal kararlar alınmasına ve Takata krizi önlenmesine yönelik tedbirler Trafik Komisyonunda önlenememiştir.”

“2. Sadece Ünal Üstel’in başbakanlığı döneminde 145 insanımız trafik kazalarında hayatını kaybetmiştir. Buna rağmen kazaları önleyecek yapısal, teknik ve standartizasyon tedbirler alınmamış (2019 yılında yapılan taslak regülasyonlardan da istifade edilmemişti); aksine, daha büyük trafik felaketlerine zemin hazırlayan siyasi ve idari kararlar yürürlüğe konmuştur.

İlk önce Z araç yaşını 10 yıla çıkardı. Yetmedi; Bakanlar Kurulu kararıyla yasaya açıkça aykırı biçimde “İthal İzni” şartı ortadan kaldırılmıştır. Makina Mühendisleri Odası, bu karara karşı dava açarak ara emri alınmıştır.

Bu hukuksuzluktan ders çıkarılması gerekirken, Üstel Hükümeti ara emrinin hemen ardından ithal araçlar için yaş sınırını tamamen ortadan kaldıran bir yasal değişiklik yapmıştır. Böylece sınırsız yaşta, güvenliksiz araçların ülkeye girişi yasal hâle getirilmiştir. Bu araçlar hakkında bilgi isterseniz biz hazırız.”

“3. Hız ihlal kameraları demode diyen Ulaştırma Bakanı araç yaş sınırının kaldırılmasına ses etmiyor, TAKATA için aksiyon alamıyor.”

Hükümete Yöneltilen Sorular

“4. Bu noktada sorulması gereken sorular açıktır: Aşağıdaki soruları sorup cevap isteyiniz, biz cevabı biliyoruz ama HÜKÜMET’in başına sorun.

Bu yaş sınırı ve ithal izni hangi trafik güvenliği gerekçesiyle kaldırılmıştır?

Bu değişiklikleri kim talep etmiş, kimin menfaati gözetilmiştir?

Sağlıklı düşünen, kamu yararını önceleyen bir Bakanlar Kurulu bu kararı alır mıydı?

Trafik Komisyonu neden bu kararlara itiraz etmemiştir?”

“Sayın Milletvekili,

2020 yılından bu yana defalarca uyardığımız, 2023 yılında ölümle sonuçlanan Takata hava yastığı felaketi, bugün hâlen çözülmemiştir. Dünyada çözülmüş olan bu teknik zaaf, ülkemizde can almaya devam ediyor. Üstel Hükümeti bu sorunu çözme yerine Takata’dan etkilenen araçların ülkeye ithaline sebep olacak kararlar alıyor.

“Son çarpılmada; ‘Suçlu Gizem’di’ denilecektir. Ancak 2019’da hazırlanan homologasyon ve güvenlik koşulları yasal hâle gelseydi, ön ve yan hava yastıkları regülasyonuna uygun olsaydı belki de Gizem ölmeyecekti.

Gizem’in aracının hava yastıkları neden açılmadı? Var mıydı? Aktif miydi? Tadilat gördü mü?”

“Daha önce kullanılmış araçlarda yaş sınırı 3 yıl, Z izinli araçlarda ise sıfır kilometre olması yasal gerekti. Bu sınır geçmişte siyasi saiklerle 5 yıla çıkarılmıştır. Ancak Üstel Hükümeti döneminde önce 10 yıla, ardından tamamen sınırsız hâle getirilmiştir.”

“Takata konusunu Trafik Komisyonu’na anlattık.

Ulaştırma Bakanlığı’na yazılı ve sözlü olarak teknik destek vereceğimizi bildirdik, resimlerle, teknik belgelerle anlattık. Yasa tasarısı taslak hazırlayıp verdik. Sözler verildi, hiçbir aksiyon alınmadı.”

“Bu hükümetin kifayetsizliğinin ihmalinin bedelini sadece Gizem değil; diğer 144 kişi de hayatları ile ödedi. 25 yaşındaki Üsteğmen Ali Osman Bayram da, Takata hava yastığı parçasının koparak başına isabet etmesi sonucu ödemiştir.

Üsteğmen Ali Osman Bayram’ın katili Ünal Hükümetidir.”

“Son olarak 17 Aralık 2025 tarihinde, Polis Genel Müdürlüğü tarafından bir çarpışma sonrası sürücünün gözüne isabet eden parça nedeniyle teknik rapor hazırlamamız istenmiştir. Otomotiv Grubumuz aracı incelemiş, rapor hazırlanmaktadır.

Bu tablo, yaşananların münferit değil; sistematik bir ihmal zinciri olduğunu açıkça göstermektedir.”

“Sayın Milletvekilleri,

Başbakan ve Ulaştırma Bakanı bu süreçte görevlerinin sorumluluğunu taşımamıştır. Buna karşın Ekonomi ve Enerji Bakanı’nın konuya duyarlılık gösterdiği tarafımızca not edilmiştir.

Ancak Trafik Komisyonu’nda yer alan İçişleri Bakanlığı, yaşanan acının da bilincinde olarak trafik güvenliği konusunda artık sorumluluk almak zorundadır. Sayın Dursun Oğuz; bu sorumluluğun gereğini yerine getirmenizi bekliyoruz.”

“Bu Mektup Son Bir Çağrıdır”

“Bu mektup; SON bir çağrıdır.

Kamu adına, insan hayatı adına, artık gecikmiş bir sorumluluğun hatırlatılmasıdır.

Gereğini yapacağınıza inanmak istiyoruz.”