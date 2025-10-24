Meteoroloji Dairesi, hafta boyunca en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 28–31, sahillerde ise 24–27 derece dolaylarında seyredeceğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi’nin 25–31 Ekim tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge, periyodun ilk günü üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava hafta boyunca genellikle parçalı ve az bulutlu olacak. Yarın ise Karpaz bölgesinde yer yer hafif sağanak yağmur bekleniyor.

Rüzgar ise, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.