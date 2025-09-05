Arıklı: “Hava tahminleriyle adeta yüz akımızsınız”

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sertifika töreninde konuşan Arıklı, Meteoroloji Dairesi’nin ülke için önemli bir görev üstlendiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Meteoroloji Dairesi, bilinçli hava tahminleriyle adeta yüz akımızdır. Personelimizi gelişen teknolojiye uyum sağlayabilecek şekilde hazırlamak, bu tür eğitimlerle mümkün oluyor. Sizleri tebrik ediyorum. Hava tahminlerimizde şimdiye kadar herhangi bir yanılgıya düşmedik.”

-Güneş

Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş de, geçen yıl planlanan hizmet içi eğitim programının online olarak tamamlandığını belirterek, “Personelimizin yazılım, programlama ve diğer teknik becerilerini geliştirmek için çeşitli eğitimler planladık. Eğitimin ikinci ayağını ay sonunda Meteoroloji Mühendisleri Odası’nda uygulamalı olarak gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Hava Analizi ve Tahmin Teknikleri” konulu eğitim programına, 13 personel katıldı.