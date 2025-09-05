Politis, Dr. Andoniu'nun Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi tarafından Mart 2024’te hapse mahkum edildiğini ve bu kararın, bu tür suçlarda bir doktora verilen ilk ceza olduğuna dikkat çekti. Rum Tabipler Birliği’nin meslekten men cezasını Andoniu’nun cezasını çekmesinden ve cezaevinden tahliye edilmesinden bir yıl sonra verdiğine işaret etti.

Habere göre, Rum Tabipler Birliği, üyelerinin 3 yıl meslekten men edilmesi kararını, Andoniu’nun, hastası ile güven ilişkisini bozduğu ve mesleğe layık görülmediği gerekçesiyle aldığını açıkladı.

-“Eski ev arkadaşını bıçakladı”

Öte yandan Haravgi, Limasol’da 28 yaşındaki yabancı uyruklu bir kişinin 23 yaşındaki eski ev arkadaşı tarafından Çarşamba gecesi bıçaklandığını bildirdi.

Habere göre, hastaneye kaldırılan gencin bıçaklanma sonucunda akciğerinin delindiği belirlendi. Tedavi altına alınan kişinin sağlık durumunun ciddi olduğu ancak hayati tehlikesi bulunmadığı açıklanırken, gözaltına alınan saldırgan hakkında mahkemeden 5 gün tutukluluk emri alındı.