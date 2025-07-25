omisyonun faaliyetleriyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Amacımız yalnızca bağımlılığı önlemek değil, tedavi sürecini tamamlayan bireylerin topluma yeniden uyumunu sağlamak ve bunu bilimsel verilerle destekleyerek sürdürülebilir bir sistem inşa etmektir. Hem hizmet alanında hem de bilimsel platformlarda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

-Sosyal Uyum Merkezi

Hatipoğlu, bağımlılık tedavisini tamamlamış bireylerin topluma yeniden kazandırılması amacıyla faaliyet gösteren Sosyal Uyum Merkezi'nin kişiye özel psiko-sosyal destek programlarıyla hizmet verdiğini belirtti.

Merkez’de bireysel terapi, grup çalışmaları, günlük motivasyon toplantıları ve sosyal beceri geliştirme etkinliklerinin yürütüldüğünü belirten Hatipoğlu, bu süreçte bağımlılığın en kırılgan dönemi olarak kabul edilen ilk 3–6 aylık sürecin yakından takip edildiğini kaydetti.

-2026 için iki araştırma başlatıldı

Komisyon’un 2026 yılı itibarıyla iki önemli veri toplama çalışmasını başlattığını kaydeden Hatipoğlu bunları şöyle sıraladı:

“1. Avrupa Okullarda Alkol ve Diğer Uyuşturucu Maddelerin Kullanımı Araştırması (ESPAD) – KKTC genelinde 15–16 yaş grubu lise öğrencileriyle gerçekleştirilen bu araştırmanın 2025 tekrarı için veri toplama süreci başlatılmıştır.

2. Genel Nüfusta Madde Bağımlılığı Yaygınlığı Araştırması –KKTC genelinde bağımlılık eğilimlerinin bilimsel yöntemlerle inceleneceği yeni bir saha çalışmasıdır.”

Hatipoğlu, her iki araştırmanın da Dr Zafer Bekirogulları süpervizörlüğünde; ülkemiz bağımlılık politikalarının bilimsel verilerle şekillendirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Hatipoğlu, KKTC’nin bugüne kadar katıldığı tüm ESPAD döngülerinden elde edilen verilerin, sadece ulusal raporlarla sınırlı kalmayıp, uluslararası akademik konferanslarda dünyanın farklı ülkelerinden gelen bilim insanlarıyla paylaşıldığını da vurguladı.

-ICODAAS KKTC’de yer alacak

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu açıklamasında ayrıca, KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun bu yıl Uluslararası Uyuşturucu Bağımlılığı ve Bağımlılıkla Mücadele Konferansı (ICODAAS 2025)’e ev sahipliği yapacağını belirtti.

Hatipoğlu, “Bu konferansla birlikte KKTC, sadece saha hizmetleriyle değil, bilimsel düzeyde de bağımlılıkla mücadele alanında bölgesel bir merkez haline gelme yönünde önemli bir adım atmaktadır.” dedi.