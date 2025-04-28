Gazimağusa’da gece yarısından sonra meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, Devlet Hastanesi'nin çevre duvarına çarptı. Kazada, iki kişi yaralandı.
İsmet İnönü Bulvarı üzerinde saat 01.30 sıralarında 29 yaşındaki Uğur Berkay Yuvanaydın, yönetimindeki EM 070 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, Gazimağusa Devlet Hastanesi yol kavşağına geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıkıp kontrolsüzce savrularak, Devlet Hastanesi'ne ait çevre duvarına çarptı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 24 yaşındaki Berkan Yuvanaydın , Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Uğur Berkay Yuvanaydın, acil serviste müşahede altına alınırken, Berkan Yuvanaydın ise boyun kırığı teşhisi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilip, triaj yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.