Uluslararası birçok edebiyat ödülü sahibi Kıbrıslı Türk yazar Hasan Çakmak Paris ve Cenevre’den sonra Kıbrıs’ta seminer verdi.

Başkent Lefkoşa’da Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin düzenlediği seminerler dizisine katılan Hasan Çakmak, Dünya Sanat Günü’nü anlattı.

Öğrenci ve öğretmenlerin katılımının oldukça yüksek olduğu seminerde Hasan Çakmak gerçekleştirdiği Dünya Sanat Günü ve Kıbrıs Kültürü konulu sunumlarının ardından soruları yanıtladı.

Yazar Hasan Çakmak öğrenci ve öğretmenlerin sorularını yanıtlarken katılımcılara dünyanın dört bir yanında sürdürdüğü kültür sanat çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Seminer sonrasında yazar Hasan Çakmak’a Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretmenlerinin tasarladığı özel bir plaket takdim edildi.

Hasan Çakmak’a özel tasarım plaketi Mimarlık Bölümü yetkilisi Yard.Doç.Dr.Sertaç İlter takdim etti.

Plaket takdimi sırasında konuşan Hasan Çakmak dünyanın birçok yerinde yüzlerce üniversitede seminer verdikten sonra Kıbrıs’taki öğrencilerle buluşmanın kendisi için çok anlamlı olduğunu dile getirdi ve organizasyonu yapanlara teşekkür etti.

Hasan Çakmak Lefkoşa’daki seminer öncesinde Türkiye’nin Adana şehrinde düzenlenen törende ödüle layık görülmüştü.

Yazar Hasan Çakmak Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ndeki semineri sonrasında İngiltere’nin başkenti Londra’da etkinliğe katılacak.