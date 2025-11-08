Birliğin Lefkoşa Köşklüçiftlik’te bulunan lokalinde gerçekleşen ziyarette Hamburg Türk Basın Birliği Başkanı Ahmet Durmuş, KKTC’de olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek ziyarete vesile olan Dış Basın Birliği’ne teşekkür etti.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Dış Basın Birliği Başkanı Burhan Canbaz da ziyaretteki konuşmasında Hamburg’tan Lefkoşa’ya bir gönül köprüsü kurulduğunu ifade ederek, heyeti KKTC’de misafir etmekten büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Canbaz, Hamburg’taki meslektaşlarının ziyaret vesilesi ile başta Kıbrıs sorunu olmak üzere edindikleri bilgileri görev yaptıkları mecralarda dile getireceklerini ve Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceklerine dair inancını dile getirdi.

Dış Basın Birliği Yönetim Kurulu üyelerinin de yer aldığı ziyarette, hediye teatisinde bulunuldu.

Hamburg Türk Basın Birliği üyeleri, KKTC Dış Basın Birliği’nin düzenlediği program kapsamında Devlet ve Hükümet yetkililerine ziyaretler gerçekleştirirken, ülkenin tarihi ve kültürel yerlerini de gezme imkanı buldu.