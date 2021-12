Spiritüel Yolculuk

“Dünyanın en zeki insanı da olsanız, bulunduğunuz ortam vasat ve vasatın altındaki kimselerden ibaret ise, düzeyinizi bile koruma imkanınız yoktur. "Hepimiz beraber en çok zaman geçirdiğimiz beş kişinin ortalamasıyız.” Diyor Amerikalı yazar, motivasyon konuşmacısı ve girişimcisi Jim Rohn.

Ah o beş kişi…

Yılbaşını Evde Kutlamak ve Yılbaşı Temalı Ev Dekorasyonu Fikirleri

Yılbaşı denilince ilk akla gelen: Yılbaşı Ağacı

Yılbaşı Ev Süslemeleri

Yılbaşı Evde Yemek Menüsü

Yılbaşı Eğlenceli Ev Partisi Fikirleri

PÜF NOKTASI

Elbette ki adları sizde saklı. Fakat şundan emin olabilirsiniz ki. Her gün yapmakta olduğunuz işe, mesleğinize hangi gözle bakacağınıza; gelirinizle ne kadar tatmin olacağınıza ya da her gün moralinizi kaç kere yerle bir edeceğinize onlar karar veriyor. Ya kolunuza girip sizi ayağa kaldırıyor ya da çelme takıp yere seriyor…; hem de çok derinden… İş saatleri dışında nerede nasıl zaman geçireceğiniz konusunda sizi yönlendiriyor.. ‘Boş ver orayı, şuraya gidelim, şunu yapalım’ dendiğinde bundan etkileniyor ve karar değiştiriyorsunuz zaman zaman. Hatta. ‘O öyle yenmez’ ya da ‘Onun yanında şu yenir mi hiç?’ dediklerinde yediğinizle içtiğinizle ilgili kararsızlığa düşüyorsunuz. Dolayısıyla uğradığınız lokanta, restoran, hatta muhit bile değişiyor. Başka bir deyişle lahmacuncudan çin restoranına çok hızlı bir geçiş gerçekleştiriyorsunuz.***Onların çok mutsuz, çok karamsar, çok umutsuz olduğu durumlarda siz mutlu olabiliyor musunuz? Mümkün mü? Sıkıysa deneyin bakalım, nasıl da terkediliyorsunuz.Kısacası siz kaçınılmaz biçimde en yakınınızdaki arkadaşlarınıza dönüşüyorsunuz. Aslında bu durum ‘Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim’ diye özetleniyor.Mesela benim beş yakın arkadaşımın, benim dışımdaki dostları farklı kişiler. Binom açılımı gibi; birbiriyle kesişen, kesişe kesişe büyüyen beşli-altılı halkalar…Bu halkalara takıla takıla gidiyoruz işte. Böyle olduğu için hayatınız bir anda değişmeyecek. Yakın halkalar birbirini daha fazla etkiliyor ve butoplumun kültürünü, kimliğini oluşturuyor.Toplumun gizli psiko-sosyal sentezi böylece usul usul oluşuyor. Hepsi bu…Hayatlarımıza en çok yön verenler…Fatoş KızılyürekBir yeni yıl daha yaklaşıyor. Yine birçoğumuzun aklında “evde mi kutlasak dışarıda mı?” sorusu dönüp duruyor. Fakat yoğun trafik, soğuk hava ve her yerin dolup taşacağı gerçeği aklımıza geldiğinde biz kesinlikle evde kalınması taraftarıyız . Aileniz veya arkadaşlarınızla sıcacık evinizde oturup, birlikte oyunlar oynayıp, samimi sohbetler etmenin tadı bambaşka. Ayrıca evinizi yılbaşına göre dekore etmenin verdiği zevk de cabası. Gelin yılbaşında evinizi nasıl dekore edebilirsiniz birlikte bakalım!Bir anda evinizin tüm havasını değiştiren ve sıcacık bir ortam yaratan yılbaşı ağaçları olmazsa olmazlardan. Her eve uygun boyutta, kimi zaman sehpanızın bile üstüne koyabileceğiniz ağaçlar elbette var. Yılbaşına uygun bir süslemeyle de en az büyük ağaçlar kadar etkili olacaklarına emin olabilirsiniz.Öncelikle duvarınıza kocaman “HOŞGELDİN YENİ YIL” yazarak başlayabilirsiniz. Bolca mum, ışıklandırma, dekoratif ürünler, şömine süsleri, sofra ve masa süsleriyle de odanızı dekore edebilirsiniz.Perdeleri ışıklandırmak, meyvelerden yapılmış sofranın ortasında küçük bir yılbaşı ağacı veya kar spreyi ile beyazlatıp sandalye ve masalara asacağınız çam kozalakları ile hoş bir görüntü elde edebilirsiniz.Sofranızı da yılbaşı süsleriyle süslediğinizde ne yapsanız yılbaşına uygun olacağından eminiz. Fakat sofranızda bolca mezeye yer vermek, yılbaşı pastası ve yılbaşı hindisi kalabalık sofralarda çeşitlilik arayanlar için iyi bir fikir olabilir. Ayrıca çok ağır yiyeceklerden kaçınmalısınız, kimse yeni yıla uyuyarak girmek istemez değil mi?Yılbaşı denilince akla gelen ilk oyun tabii ki tombaladır. Koltuklara dizilip sevdiklerinizle birlikte tombala oynamanın keyfi bambaşkadır. Tabii oyun sırasında da arkada yılbaşı için özel hazırladığınız müzik listeniz çalsa hiç fena olmaz. En önemlisi de bolca fotoğraf çektirip yeni yıla mutlu anılarla girmeniz olacaktır!Yüksek sıcaklıkta su kullanmanın yanı sıra, bir fincan sirkeyi biraz amonyakla birleştirerek kıyafetlere eklemelisiniz. Çamaşır makinenizin yumuşatıcı bölmesine bu karışımı ekleyin ve ardından yalnızca normalde kullandığınız miktarda deterjanı çamaşır makinenizin karşılık gelen boşluğuna ekleyin. Amonyak sayesinde deterjanın havlulara yapışmamasını ve sirkenin de aynı işi ancak suyu oluşturan minerallerle yapmasını sağlıyoruz. Kombine edildiğinde amonyak ve sirke, havluların tekrar yumuşak kalmasını sağlar.