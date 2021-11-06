Kendi sütünden yaptığı tereyağını kocasına yedirdi

Laura isimli kadının yaptığını kimileri "iğrenç" olarak tanımlarken, kimileri de "ilginç" buldu. Laura, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, kendi sütünden ürettiği tereyağını kocasına yedirdiğini anlattı.
TikTok'[email protected] isimli kadının paylaştığı video çok konuşuldu. Laura isimli kadın, kendi sütünden ürettiği tereyağını kocasına yedirdiğini söyledi. Kimileri kadının yaptığını iğrenç bulurken, kimileri de ilginç buldu. Ancak videoya asıl damga vuran, tereyağının tadıyla ilgili oldu.
Laura, kocasının tereyağının tadını çok güzel bulduğunu belirterek, "Evet ilk bakışta size ilginç gelebilir ancak kocam bana tadının çok güzel olduğunu söyledi. Ayrıca bu ikimizin arasındaki bağı güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.
Laura, tereyağının yapılışı hakkında da şu bilgileri verdi: Göğsümden sağdıktan sonra sarıya dönene kadar beklettim. Ardından da krema kıvamına getirdim. Son aşamada da kalıplaştırdım." Genç kadının anlattıkları sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.
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