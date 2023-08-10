Üzüm Festivali Masterler Futbol Turnuvası şampiyonu Kumyalı

61. Mehmetçik Üzüm Festivali kapsamında Kumyalı Süleyman Gül stadında oynanan MasterlerFutbol Turnuvasında, final maçındaKumyalı Master Karması rakibiYedikonukMaster Karması’nı mağlup ederek şampiyon oldu

61. Mehmetçik Üzüm Festivali programında yer alan sportif faaliyetlerin ikincisi olan Masterler futbol turnuvası tamamlandı. Kumyalı Süleyman Gül stadında oynanan Masterler futbol turnuvasında iki gün boyunca oynanan 4 karşılaşma sonunda şampiyon belli oldu.

YARI FİNAL MAÇLARI

61. Mehmetçik Üzüm festivali etkinlikleri çerçevesinde sportif faaliyetler içerisinde düzenlenen Masterler futbol turnuvasında Mehmetçik, Kumyalı, Bafra, Yedikonuk Master karmalarından oluşan 4 takım katılarak mücadele etti. İlk gün yarı finallerin oynanırken, ikinci gün ise üçüncülük ve final maçları ile masterler karması turnuvası tamamlandı. Kumyalı Süleyman Gül stadında ilk gün oynanan karşılaşmalarda Kumyalımaster karması rakibi Mehmetçik master karmasını, Yedikonukmaster karması rakibi Bafra master karmasını mağlup ederek finale yükseldi.

Final

Masterler futbol turnuvası Kumyalı Süleyman Gül stadında oynanan final maçında ise KumyalıMaster Karması ile Yedikonukmaster karması mücadelesinde kazanan taraf Kumyalımaster karması turnuva şampiyonu oldu. Masterler futbol turnuvası üçüncülük maçında Bafra master karması rakibi Mehmetçik master karmasını mağlup ederek turnuva üçüncüsü oldu.

Ödüller

61. Mehmetçik Üzüm festivali etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Masterler futbol turnuvasında şampiyon olan, dereceye giren takımlara ödülleri Mehmetçik Büyükkonuk Belediye başkanı Dr Fatma Çimen Tuğlu, organizasyon sorumlusu Ahmet Ogan tarafından verildi.

Masterler Futbol turnuvasında sıralama şöyle oluştu.

Sıralama

1. Kumyalı Master Karması

2. Yedikonuk Master Karması

3. Bafra Master Karması

4. Mehmetçik Master Karması

