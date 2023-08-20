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Lidya Alıcı, İstanbul'da antrenörlük kursuna katıldı

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Lidya Alıcı, İstanbul'da antrenörlük kursuna katıldı
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KKTC Cimnastik Federasyonu kulüplerinden Altın Kurdele Ritmik Cimnastik Kulübünün başantrenörü Lidya Sarak Alıcı, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen 3.kademe antrenörlük kursuna katıldı.
KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından, Lidya Sarak Alıcı’nın katıldığı kursla ilgili yapılan açıklamada “Ritmik cimnastikbranşımızda tek antrenörümüz olan Lidya Sarak Alıcı’nın3. Kademe seviyesine yükselmesi bizleri çok mutlu etmiştir.
Hocamıza ve tüm antrenörlerimize başarılar dileriz. 10,000 çocuk hedefiyle gelişmeye devam edeceğiz.” ifadeleri kullanıldı.
 
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