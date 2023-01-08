Kurucu cumhurbaşkanı adına yarıştılar

KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş anısına düzenlenen Hyong/Pumse ve Kata Şampiyonası Girne’de yapıldı

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen yılın ilk müsabakası KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş anısına gerçekleştirildi.

Dün akşam (CUMA) gerçekleştirilen organizasyon girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.

Rauf Raif Denktaş Hyong/Pumse ve Kata Şampiyonası’na tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, Masterler Öykü Ergin, Ali Uslu Başkanlığında Anna Tüysüz ,Şakir Yağızsoydan oluşan hakem heyeti yönettiler

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.



BAYANLAR HYONG SONUÇLARI

1.Kategori: 1. Defne Üresin Okçu 2. Dua Rızwan Zaman 3. Hayriye Yetek

2.Kategori: 1. Öncel Alyanak 2. Miray Mafraoğlu 3. Derin Karaca

3.Kategori: 1. Melis Mina Kızıltaş 2. RianaMarçuk 3. Hamide Kurtul

4.Kategori: 1.Nursima Kara 2. Zeliha Arpacıoğlu 3. Anielya Belen

5.Kategori: 1. Melek Ünver 2. Sevcan Gül 3. Aslı İpek Kara

6.Kategori: 1. Enise Püsküllü 2. Zehra Bilge Bayram 3. Hatice Alyanak

7.Kategori: 1. Şebnem Eryiğit 2. Süheyla Bölükbaşı 3. Kura Bah

8.Katagori: 1. Zeynep Keskin 2. Zehra Naz Ağan 3. Deniz Sevinç

9.Katagori: 1. Hira Kürekçi 2. Zeynep Kürekçi

ERKEKLER HYONG SONUÇLARI

1.Kategori: 1. San Norouzi 2. Mohammad Hosseine 3. Kaya İsmail Akgün

2.Kategori: 1.Muhammed Sefa Kılıç 2. Ali Arpacıoğlu 3. SaveliAdoyan

3.Kategori: 1. Şakir Atınç Yağızsoy 2. Oğulcan Doğan 3. MateoDumaga

4.Kategori: 1. Reza Golmohammadzade 2. Kerim Karpuz 3. Kemal Köstü

5.Kategori: 1. Arda Akın Altuntas 2. Emir Göktaş 3.Cevdet Sırdaş

KARATE BAYANLAR KATA SONUÇLARI

1.Katagori: 1. MedinaAkhmetova 2. AleksandraAkhmetova

2.Katagori: 1. Kadriye Diana Çelik 2. SofiyaAkhmetova

KARATE ERKEKLER KATA SONUÇLARI

1.Katagori: 1. Konstantin Fedosyuk 2. ArnurBatyrgaliyev 3. Timur Makuyev

2.Katagori: 1.Artem İvanov 2. Deniz Güneş Dinçer 3. Mustafa Direnç Yöney

3.Katagori: 1.Oleksey Didukh 2. Alinur Saurambayev 3. Roman Nikitin

4.Katagori: 1. AlexsanderMolodtsov 2. DaniilTyutyugin 3. OleksadrDidukh

5.Katagori: 1. Aziz kamalov 2. Mikhail Khomyskin 3. Davut Jorayev



