Kozanköy kulüp başkanı depremzedelerin yanında

İktisatbankası BTM İkinci Lig kulüplerinden Kozanköy'ün başarılı kulüp başkanı Ayşe Hızlıer, Türkiye'de deprem bölgesinde bulunuyor.
Sağlıkçı olan Ayşe Hızlıer, eşi ile birlikte depremzedelere yardımcı olmak için gün boyu çalışırken, sadece kumanya saatlerinde dinlenme fırsatı yakalıyorlar.
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