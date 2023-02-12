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Kozanköy kulüp başkanı depremzedelerin yanında

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Kozanköy kulüp başkanı depremzedelerin yanında
İktisatbankası BTM İkinci Lig kulüplerinden Kozanköy'ün başarılı kulüp başkanı Ayşe Hızlıer, Türkiye'de deprem bölgesinde bulunuyor.
Sağlıkçı olan Ayşe Hızlıer, eşi ile birlikte depremzedelere yardımcı olmak için gün boyu çalışırken, sadece kumanya saatlerinde dinlenme fırsatı yakalıyorlar.
 
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