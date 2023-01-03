DAÜ YDİHO’da geleneksel tavla turnuvası düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu (DAÜ YDİHO) tarafından her dönem düzenlenen geleneksel tavla turnuvası, 2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde okul hocalarından Veli Mutlu’nun hakemliğinde gerçekleştirildi. DAÜ YDİHO zemin katında düzenlenen ve çok sayıda öğrencinin katılım gösterdiği turnuva, büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Özellikle final karşılaşmasında sergilenen mücadele seyircileri oldukça heyecanlandırdı. Turnuvanın organizasyonuna DAÜ YDİHO hocalarından Şerife H. Aşıksoy ile öğrenciler Mustafa Topal ve Hüseyin Şeref katkı koydu. Düzenlenen turnuva ile öğrencilerin ders dışında eğlenip sosyalleşmeleri amaçlandı. Turnuvada hem yarışmacı, hem de izleyici olarak yer alan öğrenciler, organizasyonun oldukça eğlenceli geçtiğini ve katılma fırsatı bulmuş olmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.



