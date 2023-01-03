banner875
banner885
DAÜ uzatmada kazandı
DAÜ uzatmada kazandı
3 0
DİGEM ve UKÜ sezonu üçüncü tamamladı
DİGEM ve UKÜ sezonu üçüncü tamamladı
8 0
 
2023 geldi, Lozan Antlaşması bitti mi?
2023 geldi, Lozan Antlaşması bitti mi?
22 0
Cumhurbaşkanlığı’nda 26 yeni danışman
Cumhurbaşkanlığı’nda 26 yeni danışman
20 0
“Hedefim, iki dönemden sonra bayrağı devretmek”
“Hedefim, iki dönemden sonra bayrağı devretmek”
18 0
KTSYD üyeleri yılbaşı balosunda buluştu
KTSYD üyeleri yılbaşı balosunda buluştu
12 0
Üç numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi
Üç numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi
29 0
banner878

DAÜ YDİHO’da geleneksel tavla turnuvası düzenlendi

banner476

banner825
DAÜ YDİHO’da geleneksel tavla turnuvası düzenlendi
Doğu Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu (DAÜ YDİHO) tarafından her dönem düzenlenen geleneksel tavla turnuvası, 2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde okul hocalarından Veli Mutlu’nun hakemliğinde gerçekleştirildi. DAÜ YDİHO zemin katında düzenlenen ve çok sayıda öğrencinin katılım gösterdiği turnuva, büyük bir çekişmeye sahne oldu.
Özellikle final karşılaşmasında sergilenen mücadele seyircileri oldukça heyecanlandırdı. Turnuvanın organizasyonuna DAÜ YDİHO hocalarından Şerife H. Aşıksoy ile öğrenciler Mustafa Topal ve Hüseyin Şeref katkı koydu. Düzenlenen turnuva ile öğrencilerin ders dışında eğlenip sosyalleşmeleri amaçlandı. Turnuvada hem yarışmacı, hem de izleyici olarak yer alan öğrenciler, organizasyonun oldukça eğlenceli geçtiğini ve katılma fırsatı bulmuş olmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.