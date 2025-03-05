Hakan Törehan imzası ile Değirmenlik Kulübü tarafından yapılan açıklamada Olağanüstü Genel Kurul yapılacağı belirtilirken, “Bana karşı kurulan ‘kirli ittifak’ ve kurguladıkları kirli oyunlara karşı vereceğim haklı mücadelem sırasında kulübüme en ufak bir zarar gelmemesi ve askıya alınan üyeliğin yeniden yürürlüğe konması adına olağanüstü genel kurula gitme kararını yoldaşlarımızla almış durumdayız” ifadeleri kullandı. Törehan, “Bu bir ayrılık veya veda, en önemlisi de yenilgi falan değildir. Bu kazanacağımız bir mücadelenin ilk onurlu adımıdır” açıklamasını yaptı.

Hakan Törehan tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Değerli halkım, değerli Kıbrıs Türk spor camiası, uzun süredir şahsıma yönelik itibarsızlaştırma çabaları son dönemde başka seviyelere ulaşmış, hiçbir alakam olmayan olaylar dahi bana mal edilmeye çalışılmıştır. Tüm bulguların, tüm kanıtların, tüm belgelerin, şahsım ve kulübümün iddia edilen olaylarla alakası olmadığını ispatlamasına rağmen, belli ki niyet doğruyu bulmak değil hedefe alınan kişinin yalan ve iftiralarla aşağı çekilmesidir.” “Bu bir ayrılık veya veda, en önemlisi de yenilgi falan değildir” “Hakan Törehan olarak benim veremeyeceğim en ufak bir hesabım yoktur. Kimsenin karşısında sırf birileri istiyor diye diz çökmem, temsil ettiğim camiaya da asla kimsenin zarar vermesine müsaade etmem. Ben Miracle Değirmenlik Spor Kulübü Başkanlığından daha öteye fanatik bir Miracle Değirmenlik taraftarıyım. O nedenle bana karşı kurulan "kirli ittifak ve kurguladıkları kirli oyunlara karşı vereceğim haklı mücadelem sırasında kulübüme en ufak bir zarar gelmemesi ve askıya alınan üyeliğin yeniden yürürlüğe konması adına olağanüstü genel kurula gitme kararını yoldaşlarımızla almış durumdayız. Bu bir ayrılık veya veda, en önemlisi de yenilgi falan değildir. Bu kazanacağımız bir mücadelenin ilk onurlu adımıdır.”

“Kamuoyunun bilmesini isterim ki, bu süreçte Miracle Değirmenlik Spor Kulübüne sponsor olmaya devam edeceğiz ve aynı heyecan ile tribünlerde yerimizi alacağız. Bugüne kadar ve bundan sonra bizimle bu yolu yürüyecek olan arkadaşlarıma bir kez daha buradan teşekkür ederken, doğruların her zaman kazandığını unutmamalarını istiyorum. Korkması, çekinmesi, utanması ve endişelenmesi gereken onlar, çünkü biz haklıyız kazanacağız.”