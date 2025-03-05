Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Daikin Kıbrıs Kupası’nda Çeyrek Final 1. maçında Dumlupınar, Esentepe’yi konuk etti.
Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadında oynanan Dumlupınar – Esentepe maçını Ali Özer yönetti.
Ülke genelinde etkili olan kuvvetli rüzgârın futbolu olumsuz etkilediği maçın ilk devresinde Dumlupınar’ın 33. dakikasında kazandığı penaltı vuruşunu Mert Güçlücan gole çevirdi ve ilk devre 1 – 0 Dumlupınar üstünlüğünde tamamlandı.
İkinci devreye hızlı başlayan Esentepe, 54’te Deniz Kibar ile skoru eşitledi.1 – 1
Dakika 72’de sonradan oyuna gren Berk Güçlücan, Dumlupınar’ı yenden öne geçiren golü kaydederken, maçın skorunu da belirledi. 2 – 1. Dumlupınar bu skorla 2. maç öncesinde avantaj yakaladı.