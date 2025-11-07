Spor ve sporcunun her zaman yanında olan Erenköy-Karpaz Belediyesi, Dipkarpaz’da yapımını tamamladığı halı saha ile bölgedeki önemli bir ihtiyacı gidermiş oldu.

Belediye tarafından kısa sürede tamamlanan tesis, çocuklar, gençler ve sporseverlerin hizmetine sunuldu. Özellikle bölgedeki çocukların büyük mutluluk duyduğu halı saha, sosyal yaşamın canlanmasına da katkı sağladı.

Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Dr. Hamit Bakırcı, yaptığı açıklamada belediye olarak çocukların, gençlerin ve sporla ilgilenen herkesin yanında olduklarını vurguladı.

Bakırcı, “Dipkarpaz’da yaşayan vatandaşlarımızın ve özellikle çocuklarımızın halı sahaya kavuşması bizler için büyük bir mutluluk. Belediye hizmeti sadece altyapı ve günlük ihtiyaçlarla sınırlı değildir; sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da toplumumuza katkı sağlamayı önemsiyoruz,” dedi.

Başkan Bakırcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu ülkenin geleceği olan çocuk ve gençlerimiz için çalışıyoruz. Yeter ki çocuklarımız spor yapsın, gençlerimiz kendilerini yetiştirip sağlıkla büyüsün. Biz, onların sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmesi için çalışmaya devam edeceğiz.”