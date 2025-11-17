Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre 24 Kasım’a kadar hava genelde bulutlu olacak, yağmur beklenmiyor.

Meteoroloji Dairesinin 18-24 Kasım dönemini kapsayan hava tahminine göre, hava parçalı bulutlu, zaman zaman çok bulutlu olacak.

En fazla yağış Geçitkale’de kaydedildi
En fazla yağış Geçitkale’de kaydedildi
İçeriği Görüntüle

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde, periyodun ilk yarısında 23-26 derece, ikinci yarısında ise iç kesimlerde 27-30, sahillerde de 24-27 derece dolaylarında seyredecek.

Genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli rüzgar da bekleniyor.