Taşkent şehitlerini anma töreninde konuşan Taşkent Şehit Aileleri Derneği Başkanı Erdinç Erdağlı, bugünün hem Taşkent şehitlerinin hayattan koparılışlarının hem de Kıbrıs Türkü’ne özgürlüğü getiren Kıbrıs Barış Harekatı’nın 51’inci yıl dönümü olduğunu dile getirdi.

“İçimizde, bir taraftan özgürlüğe kavuşmanın sevinci, diğer taraftan da yakınlarımızı kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz.” diyen Erdağlı, o günleri yaşayanların hafızalarından asla silinmeyen acı hatıraların canlandığı 15 Ağustos 1974’ü yeniden yaşadıklarını kaydetti.

15 Ağustos 1974 günü Taşkent’te yaşananlara da değinen Erdağlı, “Esir alınan insanlarımızı, sabah saat 10.00 civarında 45 kişilik ilk grubu, öğleden sonra saat 14.00 sıralarında ise geriye kalan 38 kişilik ikinci grubu otobüslere bindirip, ailelerinin çaresiz bakışları arasında alıp götürdüler. Bu, onları son görüşümüz oldu.” dedi.

Sonrasında yaşananların götürülen ilk esir grubu içerisinde yer alan ve sağ kurtulan Suat Kafadar isimli köylüden öğrenildiğini belirten Erdağlı, katliamı soruşturmak ve olay yerine araştırma yapmak için giden BM yetkililerinin, Rum otoriterlerce bölgeye sokulmadıklarını söyledi.

Rum yönetiminin katliamlarla ilgili sorumluluk üstlenmediğini dile getiren Erdağlı, aradan geçen uzun bir karartma ve inkar döneminden sonra şehitlerin kalıntılarına yaklaşık 40 yıl sonra ulaşılabildiğini ancak iki şehidin kalıntılarına hala ulaşılamadığını ifade etti.