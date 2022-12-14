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Kış sezonu güzellik trendi: Muhteşem Kadife Tırnaklar
Kış sezonu güzellik trendi: Muhteşem Kadife Tırnaklar
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Kış sezonu güzellik trendi: Muhteşem Kadife Tırnaklar

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Kadife manikür trendi, tırnaklarınıza en sevdiğiniz kış elbisenizin görünümünü taklit eden ışıltılı ve süper lüks dokulu kadifemsi bir siluet kazandırıyor. Parıltı ve metalik cila efektlerinin neredeyse bir karışımı olan kadife manikür, ışık ile doku yanılsaması yaratmakla ilgili...

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Kış sezonu güzellik trendi: Muhteşem Kadife Tırnaklar
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Kaçırdıysanız söyleyeyim, kadife yılın en gözde kumaşlarından biri. Tozluk ve elbiselerden kanepelere ve hatta lambalara kadar, kadife kumaşlar her şeyi ele geçiriyor. Ve şimdi, lüks ve yumuşak kumaş, sevilen tüylü bitişi taklit ediyormuş gibi görünen tırnaklarla güzellik sahnesine çıkıyor. Uygun bir şekilde, bu yeni tırnak trendi kadife tırnaklar olarak adlandırıldı. Bu manikürler, doğru ışıkta kadife gibi görünen parıldayan, yarı metalik cilalarla karakterize edilir.

Bazı tırnak trendlerinin aksine, kadife tırnaklar tipik olarak bir açıklama yapmak için yalnızca kadifemsi çekiciliğe güvenir. Bazı sanatçılar, yüksek Fransız manikürleri veya soyut tasarımlar oluşturmak için çoğunlukla akın tozu veya manyetik cilalarla oluşturulan cilayı kullanacak olsa da, çoğunlukla, mükemmel şekilde boyanmış, katı kadife tonlarına iner. Ve adaçayı yeşili ve ametistten şampanya ve yanık turuncuya kadar birçok farklı ton arasından seçima yapabilirsiniz.

Mükemmel gölgenizi bulmanıza yardımcı olmak için, manikürcünüze göstereceğiniz en iyi 21 kadife tırnak fikrini keşfedin.

 

 Adaçayı Kadife


 

 California merkezli tırnak sanatçısı Amy Le , kadife tırnakları gün ışığına çıkaran ilk manikürcülerden biriydi. Burada, güzellik severlerin onları ilk yayınladığından beri yaltaklandığı parıldayan adaçayı tırnak görünümünü gösteriyor. 

 

Leylak Kadife

Hafif ışıltılı leylak rengi kadife tırnaklar

Pembe tonları mı tercih edersiniz? Burada leylak rengi kadife manikürün ne kadar güzel görünebileceğini görebilirsiniz. Buna yeni nötr diyelim. Görünümü yakalamak için, Crystal Rose gölgesinde bir şişe Live Love Polish's Magnetic Oje alın.

 

Şampanya Kadife

Hareket halindeki kadife manikürü seviyoruz. Burada nötr bir şampanya tonunun ne kadar büyülü görünebileceğine tanık olun. Büyük kristal titreşimler alıyoruz. 

 

Buzlu Kadife

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Serin tutmak istiyorsanız, gümüş bir gölge seçin. Şanslıyız ki, Boston merkezli manikürcü Amy Tran sayesinde buzlu tonun farklı ışıklarda ne kadar çarpıcı göründüğünü görebiliyoruz .

 

Kadife Fransız İpuçları



Unutmayın, tüm tırnağınızı trende adamasanız bile kadife bir bitiş elde edebilirsiniz. Bununla daha da fazla eğlenmek istiyorsanız, her elde farklı renkler kullanmayı düşünün.

 

 Gül Kadife



Tek kelime: Muhteşem. Live Love Polish'in Manyetik Ojesini kullanırken, kadifemsi cazibeyi yaratmak için pigmentleri dağıtmak için bir değnek kullanırsınız. Hangi tarafı kullandığınıza bağlı olarak farklı efektler elde edebilirsiniz. Burada şirketin kurucu ortağı, yuvarlak tabela kullanmanın kadife oje trendini nasıl daha yumuşak bir hale getirebileceğini gösteriyor.

 

İki Renkli Kadife

mavi ve gümüş kadife tırnaklar

İki tonlu bir manikürü seviyoruz - özellikle de kadife bir yüzeyle eşleştirildiğinde. Tam olarak bu görünümü elde etmek için, Frozen Mist ve Faerie Glow tonlarında Live Love Polish'in Velvet Ojesini  kullanın .

 

Nane Kadife

Nane yeşili kadife tırnaklar ve gümüş yüzükler

Bu bize naneli çikolatalı dondurmayı can atıyor - başka kimse var mı? Bu naneli tırnakların ne kadar yumuşak ve tatlı göründüğünü seviyoruz. Görünümü yakalamak için Bluefin'de The Gel Bottle Inc'in Jel Ojesini (9,50 $) ve Platinum Cat Eye'da  BrillBirdUK'un Jel Cilasını kullanın.

Çıplak Kadife İpuçları

Çıplak kadife uçlu Fransız manikür

Çok ince ve hala böyle bir ifade. Görünümü yakalamak için, Fransız manikür şekillendirme çıkartmaları ve BrillBird'ün İnci Beyazı Kedi Gözü Jel ve Lak kullanın.

 

Mavi kadife

mavi kadife çivi

Bu parıldayan mavi tırnaklar bize biyolüminesansın doğal harikasını hatırlatıyor. 

Kadife Kar Tanesi Çiviler

Pembe ve beyaz kar tanesi vurgulu tırnaklarla mavi kadife manikür

Kadife tırnakların tipik olarak kendi başlarına durması, tasarımları manikürünüze de işleyemeyeceğiniz anlamına gelmez. Örneğin bunları ele alalım: Görünüşe göre zarif kar taneleri ve parıldayan kadife tırnaklar birlikte çarpıcı görünüyor.


Opal Kadife Çiviler



Bunları düğün tırnakları olarak görebiliriz. Ciddi bir ışıltı ve ince bir gölge ile bir peri masalı anına hazır görünüyorlar.

 

 Klasik Kadife


gümüş kadife çivi

Bu gümüşi tırnakların ışığı yakalama şekli gerçekten çok güzel, özel bir etkinliğe layık ya da sadece günlük görünümünüze ekstra bir dokunuş katıyor.

 Kadife Yıldız Çiviler

Yıldız vurgulu tırnaklara sahip gri kadife manikür

Kadife tonları detaylı manikürlere bağlamak isteyenler için bir başka seçenek de yıldızları ve taşları aynı tonda kullanmaktır. Örnek olay: bu gümüş noktalı ve yıldızlı tırnaklar.

 Soluk Pembe Kadife

Soluk pembe negatif uzay kadife tırnaklar

Tran'ın tipik kadife tırnak trendini soyut bir sanat eserine dönüştürmesine bayılıyoruz. Hafif pembe ışıltılı ve baskın silüetlerle bu manikür, gözlerden uzak durulması oldukça zor bir manikür. 

 Kadife Tabut Şeklinde Sahte Stiletto Uçları

Gümüş stiletto uçlu ve siyah ışıltılı detaylı tabut çivileri

Kadife tırnaklar tipik olarak yumuşak ve zarif olsa da - tasarımlarla eşleştirildiklerinde bile - bu, tırnak sanatınızda biraz daha cesur olamayacağınız anlamına gelmez. Burada, siyah parıldayan yıldızlar, kadife tırnak trendine bir başka güzel yaklaşım için naneli kadife ile eşleştirilmiştir.

Gümüş Kadife

gümüş kadife çivi

Bu sade gümüş kadife tırnaklar kış için mükemmeldir. Buzlu ve yumuşaklar, bize sıcacık kazaklar ve ateş başında sıcak geceler kadar karı ve soğuğu hatırlatıyorlar.

 

Altın Kadife

Ateşten bahsetmişken, bu altın kadife tırnaklar çok sıcak bir hava veriyor. 

 

Çıplak Kadife

Çıplak kadife tırnaklar

En sevdiğiniz çıplak tırnak görünümünü yükseltmenin bir yolunu mu arıyorsunuz? İşte kaçırmak istemeyeceğiniz bir fikir.

Kadife Ombre

Mor ombre gradyan kadife tırnaklar

Diğer bir seçenek de kadife tırnak trendini başka bir popüler görünümle birleştirmek. Örneğin, ombré tırnakları söyleyin. Sonuçta, bu mor solma ne kadar güzel?

 

Soluk Gri Kadife

Soluk gri kadife tırnaklar ve ince altın yüzükler

İyi haber: Ethereal Chill'deki Live Love Polish'in Manyetik Ojesini kullanarak tam olarak bu görünümü elde edebilirsiniz . Harika, değil mi?

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