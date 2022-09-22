Japon Kadınların Güzellik Sırrı: Gençlik İksiri Pirinç Suyu Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Japon kadınların ciltlerinin nasıl bu kadar pürüzsüz göründüğünü hiç merak etmiş miydiniz? Cevabınız evetse doğru yerdesiniz! Porselen gibi bir cilt için yapmanız gerekenleri araştırdık ve yazdık. Kolayca hazırlayabileceğiniz pirinç suyu sayesinde pahalı cilt bakım ürünlerine ihtiyaç duymayacaksınız. İşte faydaları saymakla bitmeyen pirinç suyu hakkında bilmeniz gerekenler…

Fermente pirinç suyu nasıl hazırlanır?

Bir su bardağı pirinci güzelce yıkayın. Ardından bir kavanoza aktarın ve içerisine 2-3 su bardağı içme suyu ekleyin, kapağını kapatın. Kavanozu bu şekilde, oda sıcaklığında 48 saat dinlenmeye bırakın. Ardından karıştırın ve pirinçleri süzün. Hazırladığınız bu pirinç suyunu kapalı bir kavanozda bir hafta kadar saklayabilirsiniz.

1. Erken yaşlanma belirtileriyle mücadele eder

Yüzünüzü pirinç suyu ile temizlemek, erken yaşlanma belirtilerini azaltır. Fermente pirinç suyu, kollajen üretimini arttırarak daha canlı ve dolgun bir cilde kavuşmanızı sağlar. Ek olarak pirinç suyu bol miktarda antioksidan içerir.

2. Doğal bir güneş koruyucudur

Pirinç, cildinizi güneşin zararlı ışınlarından koruyacak bileşenlere sahiptir. Ek olarak pirinç suyu, güneş yanıklarına da iyi gelir.

3. Tahriş olmuş cildi onarır

Bu özel su, kırışıklık oluşumunu azaltmasının yanı sıra tahriş olmuş cildi yatıştırır ve onarır. Hatta atopik dermatit gibi cilt rahatsızlıklarının tedavisinde de sık sık kullanılır. Açık olmayan yaralarınıza güvenle uygulayabilirsiniz.

4. Pigmentasyonu azaltır

Sağlık açısından bir tehlike barındırmayan hiperpigmentasyon, estetik açıdan rahatsız edici olabilir. Pirinç suyu melanin üretimini arttırarak hiperpigmentasyonu azaltır. Pigmentasyon kremlerine yüzlerce lira vermek istemeyenler için harika bir çözüm!

5. Sebum üretimini kontrol altına alır

Alkol içeren ürünler, cildinizin sebum dengesini bozarak aşırı yağlanmaya neden olabilir. Tamamen doğal olan pirinç suyu, fazla yağı ortadan kaldırarak sebum üretimini dengeler. Alkol içermeyen doğal bir temizleyici arıyorsanız pirinç suyuna mutlaka bir şans vermelisiniz.

6. Sindirimi destekler

Pirinç suyu yalnızca cildiniz için faydalı değil! Aynı zamanda sindirim sisteminize de çok iyi geliyor. Prebiyotik içeren bu özel su, hazımsızlık gibi problemlerle mücadele etmek için birebir. Üstelik oldukça kolay hazırlandığını da unutmamalısınız!