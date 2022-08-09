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Her Kadının Korkulu Rüyası!

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Kadınlarda göğüs sarkması görünüm açısından sinir bozucu olduğu kadar ilerleyen yıllarda çeşitli hastalıklara da neden olabilir. Kadınların birçoğu sarmış göğüslerini kamufle etmek için fazla efor sarf ediyor. Göğüs sarkmasının nedenleri arasında yanlış sütyen seçimi ve duruş bozukluğu gibi elinizde olan ve düzeltebileceğiniz sebepler var. Özellikle göğüslerinizin sarkmasını istemiyorsanız hemen elinizdeki sigarayı atmalısınız!

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Her Kadının Korkulu Rüyası!

Göğüs sarkması neden olur? Bu sorunun birden çok cevabı var. Genetik durumlar olabilir, emzirmiş olabilirsiniz... Sarkmış göğüsler genellikle kadınlarda özgüven sorunlarına yol açabilir. Tabii kamufle etmek için doğru kıyafetleri bulmak için de uzun mesai harcıyor olabilirsiniz. Kamufle etmek yerine uzmanların önerdiklerini denemeye ne dersiniz?

GÖĞÜS SARKMASI NASIL ÖNLENİR?

Tamamen doğal olsa da göğüsleriniz zamanla sıkılığını ve canlılığını kaybettiğinden, vücudunuza daha az güvenmenize neden olabilir. Uzmanlar, göğüslerin sarkmasını nasıl önleyebileceğiniz konusunda bilgiler paylaştı.

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SİGARA İÇMEK

Tütün ve tütün ürünleri kullanımı göğüs sarkmasına neden olan en yaygın sebeplerden biridir. Tütün, içeriğindekiler yüzünden vücuttaki kolajeni parçalayarak daha az dolgun görünmelerine neden olabilir.

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YANLIŞ SÜTYEN SEÇİMİ

Uzmanlar, destekleyici bir sütyen giymenin meme şeklini korumak ve dikleştirmek için önemli olduğunu söyledi.

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HORMONLAR

Uzmanlar, menopoz sırasında östrojen seviyelerindeki düşüşün meme dokusunda daha az kollajene yol açabileceğini söyledi.

KİLO ALIP VERME

Kilo verdiğinizde, göğüslerinizdeki yağ hücreleri küçülür. Bu, göğüslerinizin derisinin, bağlarının ve diğer bileşenlerinin uzun süre daha büyük göğüsleri desteklediği ve daha küçük bir set için destek sağlamaya devam edecek kadar gerileceği anlamına gelir.

 

EMZİRME

Emzirmek, göğüslerinizin boyutunu ve şeklini değiştirebilir ve küçük bebeğiniz sütten kesildiğinde, bir kez daha farklı görünmeye başladığını fark edebilirsiniz. Rahat bir emzirme sütyeni almayı ihmal etmeyin.

DURUŞ

Sürekli eğilirseniz, yerçekimi meme sarkması sorununu hızlandıracaktır. Duruşunuzu düzeltmek için yoga, pilates gibi sporlarla ilgilenebilirsiniz.

 

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