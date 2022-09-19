Farklı Coğrafyalarındaki Kadınların Uyguladığı 10 Geleneksel Güzellik Sırrı

Farklı coğrafyalardaki kadınların güzellik sırları da yaşadıkları bölgenin coğrafi ve kültürel özelliklerine göre değişiyor

Güzellik, oldukça göreceli fakat bir o kadar da önemli bir olgu. Üstelik dünya genelindeki güzellik algısı dönemsel olarak değişebiliyor. Bazı dönemlerde güzelliğe ve estetiğe dair bazı kalıplar dünyanın hemen her coğrafyasında genel geçer bir standart haline gelebiliyor. Günümüzde pek çok insan bu güzellik kalıplarına uygun görünmek için büyük bir çaba harcıyor. Ancak farklı ülkelerde binlerce yıldır özellikle de kadınlar tarafından uygulanan bazı güzellik sırları da var. Bu ülkelerin kendi coğrafi ve kültürel özelliklerinden kaynak alan güzellik sırları, pek çok kadın tarafından bugün bile kullanılıyor. İşte dünyanın farklı coğrafyalarından 10 geleneksel güzellik sırrı…

1. Salyangoz – Kore

Koreli kadınlar için cilt bakımı son derece önemli. Bu nedenle onların güzellik rutinlerindeki asıl hedef kusursuz görünen bir cilde sahip olmak. Bunun içinse Koreli kadınların en çok tercih ettiği güzellik ürünü salyangoz! Çünkü salyangozlar tarafından salgılanan ve yoğun olarak kolajen içeren bazı kimyasalların cildi ölü deriden arındırma, cilde parlaklık kazandırma ve kırışıklıkları giderme gibi pek çok özelliği var. Tabi bu güzellik uygulaması ne kadar etik, orası tartışılır!

2. Kakao – Panama

Kakao, Panama halkı için oldukça önemli bir besin. Panamalılar için bu mucizevi besin adeta bir şifa kaynağı! Elbette, Panamalı kadınlar da bu şifa kaynağını yoğun bir şekilde kullanıyor. Kakao, özellikle de yaşlanma karşıtı etkileri sayesinde yüzlerce yıldır Panamalı kadınların en güvendiği güzellik ürünlerinden biri.

3. Matcha – Japonya

Japonya’nın geleneksel yeşil çayı matcha, kilo vermeye yardımcı olan ve bağışıklık sistemini güçlendiren mucizevi bir bitki. Aynı zamanda Japon kadınlar için son derece önemli bir güzellik ürünü. Çünkü matcha saç ve saç derisi için oldukça faydalı. Yoğurt, bal veya avokado gibi ürünlerle karıştırılıp saç maskesi haline getirilen matcha, saç diplerine uygulanıyor. Böylece saçların sağlıklı bir şekilde uzamasına yardımcı oluyor.

4. Çamur – Türkiye

Ülkemiz, insan sağlığı için son derece faydalı onlarca kaplıcaya ev sahipliği yapıyor. Bu kaplıcaların bulunduğu bölgelerdeki toprak ve çamur, çeşitli mineraller ve elementler bakımından oldukça zengin. Özellikle de kükürt bakımından zengin olan toprak ve çamur cilt lekelerinin temizlenmesine ve cildin ölü deriden arındırılmasına olanak tanıyor. Ayrıca kas ve eklem ağrılarına da iyi geliyor.

5. Kaktüs – Meksika

Meksika coğrafyasındaki en yaygın bitkilerden birisi olan kaktüs, Meksika mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri. Ancak bu bitkinin Meksika’daki kadınların gönlünde ayrı bir yeri var. Çünkü kaktüs cildi nemlendirmeye yarayan çok sayıda vitamin ve mineral içeriyor. Bu nedenle Meksikalı kadınların güzellik sırlarının yazılı olduğu listede, her zaman üst sıralarda yer alıyor.

6. Pirinç suyu – Çin

Pirinç suyu, 1000 yıldan uzun bir süredir Doğu Asya’daki kadınların geleneksel güzellik uygulamaları arasında. Çinli kadınlar, genç bir görünme ve parlak saçlara kavuşmak için saçlarını ve yüzlerini sık sık pirinç suyu ile yıkıyorlar.

7. Zeytinyağı – Yunanistan

Yunanistan, uçsuz bucaksız zeytinlikleri ile dünyanın en önemli zeytin ve zeytinyağı üreticilerinden biri. Bu kadim bitki, binlerce yıldır Yunan kadınların en temel kozmetik ürünlerinden biri. Zeytinyağı, cildi besleyen ve canlılık kazandıran yapısı nedeniyle Yunanistan’daki neredeyse bütün güzellik uygulamalarında kullanılıyor.

8. Limon otu çayı – Tayland

Tayland, bitki çaylarının yoğun olarak tüketildiği bir ülke. Bu nedenle farklı bitki çayları Taylandlı kadınların güzellik sırlarını oluşturan temel unsurlar arasında. Limon otu çayı, sahip olduğu bazı özelliklerle Taylandlı kadınların favorisi konumunda. Uyku sorunlarını ve stresi ortadan kaldırıyor. Ayrıca ağız ve diş sağlığı için de oldukça faydalı.

9. Zerdeçal – Hindistan

Farklı coğrafyalardaki güzellik sırları elbette, bölgenin coğrafi ve kültürel yapısına göre değişebiliyor. Bu sebeple, Hint kültüründe, mutfağında ve toplumsal yaşamında büyük önemi bulunan zerdaçalın aynı zamanda Hint kadınlarının en önemli güzellik sırları arasında yer alması şaşırtıcı değil. Hindistan’daki kadınlar, sağlıklı ciltlerini geleneksel olarak hazırladıkları zerdeçal maskelerine borçlular! Özellikle yoğurt, bal ve zerdeçal kullanılarak hazırlanan yüz maskeleri Hindistan’daki kadınlar arasında olukça popüler.

10. Shea yağı – Afrika

Afrika, pek çok egzotik bitkiye ev sahipliği yapan muhteşem bir doğaya sahip. Özellikle Doğu Afrika’daki shea ağacı ise Afrikalı kadınların en önemli güzellik silahı! Shea ağacının fındıklarından elde edilen shea yağı, çok sayıda vitamin ve mineral içeriyor. Bu sayede cilt kuruluğuna, sivilcelere ve yanıklara karışı kullanılıyor.