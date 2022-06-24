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Cilt Lekelerine Karşı 5 Kesin Çözüm

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Sivilce, kızarıklık, akne izi, güneş lekeleri... Lekelere savaş açıyor ve doğru kapatıcıyla kapanmayacak hiçbir iz olmadığını garanti ediyoruz. Evet, kusursuz ten görünümü mümkün! Yapmanız gereken problemi tespit etmek ve hemen uygulamaya geçmek.

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Cilt Lekelerine Karşı 5 Kesin Çözüm

Cilt lekeleri nasıl geçer? Sivilce, güneş lekeleri, kızarıklar, mor halkalar, akne izneleri... İşte cilt lekelerine karşı çözüm önerileri ve doğal tavsiyeler... Bu makalenin ardından cilt tipine göre nemlendirici nasıl seçilir başlıklı makaleye de bakabilirsiniz.

SORUN 1: AKTİF SİVİLCELER

ÇÖZÜM: Sivilce oldukça hassas bir mesele; bu nedenle aşama aşama gideceğiz ve birkaç üründen destek alacağız. Aktif sivilcelerin kırmızılığını nötralize etmek için yeşil renkli bir corrector’dan daha iyisi düşünülemez. Kırmızılığın önüne geçtikten sonra ihtiyacınız likit ve hafif yapıda bir kapatıcı kullanmak. Uygulamayı direkt ürünle ya da fırçayla yapmayın; oradaki bakterilerin diğer bölgelere yayılmasını istemeyiz. En iyisi ürünleri temiz parmaklarınızı kullanarak, noktasal olarak uygulamak.

SORUN 2: GÜNEŞ LEKELERİ

ÇÖZÜM: Yaz sonrası cildinizde kahverengi güneş lekelerinin kalması can sıkıcı evet ama oldukça da sık rastlanan bir durum. Bu nedenle bu lekeleri kapatırken kullanacağınız kapatıcının kışın bile SPF içermesi oldukça önemli çünkü bildiğiniz gibi UV ışınları pigmentasyon problemlerini daha da artırıyor. Ürünü doğal ve eşit şekilde dağıtmak için nemli bir süngerden yardım alabilirsiniz. Nemli süngerle ürünü uyguladığınızda hem lekeleriniz kapanacak hem de cildinizde herhangi bir ürün yokmuş gibi görünecek.

SORUN 3: KIZARIKLIKLAR

ÇÖZÜM: Hassas ciltlerde sıklıkla görülen, özellikle yanaklardaki kırmızılıklar biraz can sıkıcı olabilir. Bu noktada cilt tonunu eşitlemek için geniş alanlara rahatlıkla yayılabilecek krem yapıda bir kapatıcı kullanabilirsiniz. Bu tip kapatıcıları ister parmaklarınızla, ister fırçayla, isterseniz nemli süngerle rahatlıkla uygulayabilirsiniz; seçim sizin. Ürünün yüzünüzde kalıp gibi durmaması için bir anda değil, yavaş yavaş artırarak ve dairesel hareketlerle uygulayın.

SORUN 4: MOR HALKALAR

ÇÖZÜM: Ah şu göz altları… Özellikle uykusuz ve yorgun olduğumuzda mor halkalar kaçınılmaz oluyor. Tabii göz altı morluklarının biraz yapısal da olabileceğini unutmamak gerekiyor. Full kapatıcılık sağlayan, yoğun yapılı likit aydınlatıcılar mor halkaları gizlemek için ideal. Kapatıcınızla gözünüzün alt kısmına ters bir üçgen çizin ve 30 saniye bekleyin. Vücut ısınız sayesinde kapatıcınız iyice yumuşayacak ve çok daha kolay dağıtılabilecek.

SORUN 5: AKNE İZLERİ

ÇÖZÜM: Öncelikle cildinize bir makyaj bazı uygulayın, bu cilt yüzeyindeki çukurların dolmasını sağlar ve böylece kapatıcıyı rahat uygulamak için uygun zemini hazırlar. Akne izlerini kapatmak için en uygun ürün mat ve kuru yapıdaki stick kapatıcılar. Parmaklarınızı kullanarak akne izlerini tampon hareketlerle kapatın ve üzerinden herhangi bir transparan pudrayla geçerek sabitleyin.

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