Herkesin korkulu rüyası yaşlanma ve kırışıklıklar olabilir peki cildin yaşlanmasına karşı neler yapılabilir? Belki yaş almanız konusunda bir şey yapamayız fakat kırışıklıkların oluşumuna müdahale edilebilir.

Cildin yaşlanmasına karşı doğal öneriler şöyle:

Sağlıklı beslenmeyi tercih edin

Sağlıklı ve güzel bir cilde sahip olmak için yeterli miktarda mineral ve vitamin almak gerekir. Sebze ve meyveler beslenme tercihlerine göre tüketilmelidir. Yağlı ve unlu gıdalar uzun süre tüketilmelidir. İçtiğiniz alkol miktarını azaltırken gün içinde içtiğiniz su miktarını da artırmalısınız. Bu sayede vücutta biriken toksinler kolaylıkla atılabilir.

Sağlıklı ve güzel bir cilde sahip olmak için yeterli miktarda mineral ve vitamin almak gerekir. Sebze ve meyveler beslenme tercihlerine göre tüketilmelidir. Yağlı ve unlu gıdalar uzun süre tüketilmelidir. İçtiğiniz alkol miktarını azaltırken gün içinde içtiğiniz su miktarını da artırmalısınız. Bu sayede vücutta biriken toksinler kolaylıkla atılabilir. Cilt temizle rutini belirleyin ve düzenli olarak uygulayın

Cildinizin alışık olduğu cilt bakım rutinine devam edin. Uyurken makyaj yapmamaya dikkat edin. Ölü deri birikimine rağmen cilt tipinize uygun peelingi günlük bakımınıza ekleyebilirsiniz. Kullanacağımız yöntemler mutlaka bir uzman tarafından önerilmeli ve cilt hassasiyetine neden olmamalıdır.

Cildinizin alışık olduğu cilt bakım rutinine devam edin. Uyurken makyaj yapmamaya dikkat edin. Ölü deri birikimine rağmen cilt tipinize uygun peelingi günlük bakımınıza ekleyebilirsiniz. Kullanacağımız yöntemler mutlaka bir uzman tarafından önerilmeli ve cilt hassasiyetine neden olmamalıdır. Nemlendirici sürmeye aksatmayın

Havanın ister sıcak ister soğuk olması cildin nem ihtiyacını değiştirmez. Bu nedenle her zaman cilt tipine uygun bir nemlendirici kullanmak gerekir.



Zararlı alışkanlıklarınızı azaltarak bırakmayı deneyin

Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan kurtulmaya çalışın. Cildiniz daha genç, daha parlak ve daha parlak bir görünüme kavuşabilir. Bu sayede sağlıklı bir vücuda ve sağlıklı bir cilde sahip olabilirsiniz.

Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan kurtulmaya çalışın. Cildiniz daha genç, daha parlak ve daha parlak bir görünüme kavuşabilir. Bu sayede sağlıklı bir vücuda ve sağlıklı bir cilde sahip olabilirsiniz. Güneş koruyucu kullanmayı aksatmayın

Güneş kremi, sadece yaz aylarında değil, günlük cilt bakım rutininizde önemli bir adımdır. Zararlı güneş ışığına maruz kalınması çeşitli cilt hastalıklarına neden olabilir. Güneşte korumasız uzun süre kalmak kırışıklıklara neden olabilir. Kırışıklıklara ek olarak zararlı ışınlara maruz kalmak da cilt kanserine neden olabilir. Cilt güneşte leke oluşturmaya hazırdır. Güneş kremi sürülmeden güneşe maruz kalındığında farklı boyut ve renklerde lekeler oluşabilir. Güneş yanığı yaz yerine kışın da görülebilir. Özellikle açık tenli kişilerde güneş yanığı sonrası daha fazla ağrı hissedilebilir. Güneş yanığı önlenmezse cilt kanserine dönüşebilir. Güneş ışığı cildimize ve sağlığımıza zararlı olabileceği gibi faydalı da olabilir. Bu nedenle her yaşta ve her mevsim korunmalıdır. Düzenli güneş koruyucu kullanımı zararlı güneş ışığının zararlı etkilerini azaltabilir ve cilt problemlerini önleyebilir.

Güneş kremi, sadece yaz aylarında değil, günlük cilt bakım rutininizde önemli bir adımdır. Zararlı güneş ışığına maruz kalınması çeşitli cilt hastalıklarına neden olabilir. Güneşte korumasız uzun süre kalmak kırışıklıklara neden olabilir. Kırışıklıklara ek olarak zararlı ışınlara maruz kalmak da cilt kanserine neden olabilir. Cilt güneşte leke oluşturmaya hazırdır. Güneş kremi sürülmeden güneşe maruz kalındığında farklı boyut ve renklerde lekeler oluşabilir. Güneş yanığı yaz yerine kışın da görülebilir. Özellikle açık tenli kişilerde güneş yanığı sonrası daha fazla ağrı hissedilebilir. Güneş yanığı önlenmezse cilt kanserine dönüşebilir. Güneş ışığı cildimize ve sağlığımıza zararlı olabileceği gibi faydalı da olabilir. Bu nedenle her yaşta ve her mevsim korunmalıdır. Düzenli güneş koruyucu kullanımı zararlı güneş ışığının zararlı etkilerini azaltabilir ve cilt problemlerini önleyebilir. Yüz bölgesinde oluşan kırışıklıkları azaltabilirsiniz

Yüz bölgesinde sıklıkla kırışıklık sorunu ile karşılaşılır. Bunun nedeni ise; elastikiyet ve kollajen kaybıdır. Kollajen doku küçülüp hasar gördüğü için ciltte kırışıklıklar oluşabilir ve zamanla derinleşebilir.