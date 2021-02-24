Bu Baharda Vazgeçilmeziniz Olacak 15 Nail Art Trendi

Yamuk yumuk desenler

Biliyorsunuz ki soyut desenler, son zamanlarda oldukça popüler. Bir de bunları pastel renklerle birleştirince değmeyin keyfimize!

Ezilmiş pasteller

Tırnaklarımız da batik desen furyasından payına düşeni aldı! Şunun güzelliğine bakar mısınız?

90’lar

Son zamanlarda sık sık gördüğümüz bu tasarımlar ise adeta bizleri 90’lı yıllara ışınlıyor. Eğlenceli bir kombin yaratmak istiyorsanız bu trende mutlaka bir şans vermelisiniz!

Skittle

Gelelim geçen yaza da damga vuran bu trende! Ne kadar zarif olduğunu söylememize bile gerek yok!

Küçük aksesuarlar

Bu baharda sık sık göreceğimiz bir başka trend de küçük aksesuarlar. Neden olmasın?

Hologram

Eğer nail art için sabrınız yoksa tercihinizi pastel tonlarda, hologramlı ojelerden yana kullanabilirsiniz.

Alevler

Alevler her zaman sarı, turuncu ya da kırmızı olmak zorunda değil! Pastel tonlarındaki alevler de bir o kadar güzel.

Yumuşak tonlar

Eğer pastel renklerin sizin için fazla parlak olduğunu düşünüyorsanız tercihinizi diğer renklerin yumuşatılmış tonlarından yana kullanabilirsiniz. Tıpkı bu fotoğrafta olduğu gibi!

Çiçekler

Gelelim favori trendlerimizden birine! Biliyorsunuz ki bu yıl renklerin yılı! Çeşit çeşit tonlarda çiçeklere kim hayır diyebilir ki?

Yakın tonlar

Pastel modasını takip etmek, tüm tırnaklarınızda pastel tonlar kullanacağınız anlamına gelmiyor. Pastel renkleri birkaç koyu tonuyla kombinleyebilir, ortaya harika sonuçlar çıkarabilirsiniz!

Minimal tasarımlar

Minimal tasarımlar, her yıl olduğu gibi bu yıl da listemizde yerini alıyor!

Noktalar

Nail art konusunda pek de yetenekli değil misiniz? Hiç sorun değil! Noktaları kullanarak çeşit çeşit nail artlar yapmanız mümkün.

Hayvan desenleri

Son birkaç yıldır yükselişte olan hayvan desenleri, bu yıl da popülerliğini koruyor.

Sıra dışı Fransız manikürleri

Pastel tonlarla yapılan Fransız manikürlerine ne demeli? Eğer daha iddialı tırnaklar istiyorsanız baz olarak simli oje kullanabilirsiniz.

Metalik renkler

Pastel renklerin metalik renkleri tahtından edeceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da metalik renklere karşı yoğun bir ilgi var.