Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın organize ettiği Sivil Savunma Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı 2025 İskele’de Mackenzie Beach bölgesinde icra edildi. Tatbikatta, merkez üssü Gazimağusa Körfezi olan, deniz tabanının dört buçuk kilometre derinliğindeki 7,7 büyüklüğünde depremin ardından yaşanan olaylar canlandırıldı.

Tatbikatta, tahliye ve enkaza müdahale, devrilen ağaca müdahale, doğada arama kurtarma ve ilk yardım, arazi yangınına, kuyu kazasına, akaryakıt yangınına, mülteci olayına müdahale, duman dolu odadan kurtarma, üst kattan itfaiye merdiveniyle indirme, elektrik direklerine müdahale, atlama yatağı, KBRN olayı müdahale, şüpheli pakete müdahale, tünel ve üst kattan kurtarma, sedye ve harnest ile indirme, havai halatla kurtarma, akaryakıt sızıntısına müdahale, denizden yaralı kurtarma, denize düşen araçtan kurtarma, denizden mülteci kullanma, tekne yangınına müdahale olayları icra edildi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Hakan Balaban, tatbikat öncesi yaptığı açıklamada, dünyanın tamamında olduğu gibi, KKTC'de de afet riskinin her geçen gün arttığına işaret etti. Balaban, ada çevresindeki aktif fay hatlarına da işaret ederek, bir doğa olayı olan depremin yıkıcı etkilerini en aza indirmenin önceden alınacak tedbirlerle mümkün olduğunu söyledi.



