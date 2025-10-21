21 Ekim 2025 saat 00.15 sıralarında Lefkoşa Çiğdem Sokak’ta bulunan bir apartmanın otoparkında, alkollü halde gürültü yapan D.C. (E-33), 164 mlgr alkol tesiri altındayken kendisini uyaran L.İ. (E-58)’ye kafa attı.

Darbenin etkisiyle L.İ.’nin burun kemiği kırıldı.

Olay sonrası D.C. polis tarafından tutuklandı. Vahim zarar, ciddi darp ve sarhoşluk suçlarından soruşturma devam ediyor.