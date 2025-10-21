20 Ekim 2025 saat 01.45 sıralarında, Değirmenlik Ağıllar Bölgesi’nde bulunan bir ağılda, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce bir ikametgâha tabanca ile iki el ateş açıldı.

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, bölgede maddi hasarın olup olmadığına ilişkin inceleme başlatıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürütüyor.